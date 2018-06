Video. Lucrecia Martel le respondió a los médicos que se oponen a la legalización del aborto

Una vez más, la cineasta salteña Lucrecia Martel salió a defender el proyecto de legalización del aborto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y sería tratado en agosto en el Senado. Lo hizo a través de un video en el que refuta los dichos de un médico del Hospital Materno Infantil, quien junto a otros profesionales de la salud, participó de un abrazo simbólico al nosocomio para expresar su rechazo a la iniciativa. Fueron acompañados por vecinos y miembros de organizaciones religiosas.

Abrazo simbólico en el Hospital Materno Infantil. Foto Jan Touzeau

En el video, la cineasta cuestiona y refuta las afirmaciones del médico del Materno Infantil, remarcando en uno de los puntos que el proyecto no obliga a los profesionales de la salud que sean objetores de conciencia a realizar la práctica.

Marea verde en el Congreso durante el tratamiento del proyecto de legalización del aborto

Martel refuta cinco de las afirmaciones del profesional de la salud. Comienza pidiendo "aplausos a la ignorancia y al machismo en Salta". La primera objeción es a la afirmación del doctor que dice que la ley es inconstitucional. La cineasta le señala que ni la Constitución Argentina ni los tratados internacionales penalizan el aborto temprano.

Luego el doctor considera que "las mujeres están mal informadas". Martel le responde que están asesoradas por distintos organismos, entre los que figuran Redaas, Fundación Huésped, Cedes, CELS, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, y Amnistía Internacional.

En el punto tres, el médico asegura que "las estadísticas son falaces". La cineasta le aclara que las cifras que manejan quienes apoyan la legalización del aborto, son "las mismas que maneja el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, así como Amnistía Internacional y la Fundación Huésped". Le aclara además que "no son opiniones".

A continuación, el doctor afirma que "uno se capacita día a día". Y Martel le cuestiona que "desconoce las estadísticas de los países con aborto legal , que tienen menos muertes y abortos que nosotros".

Finalmente, el doctor pide que "no nos obliguen a hacer el crimen más aberrante". La cineasta le recuerda que la ley no obliga a hacer la práctica a quienes tengan objeciones de conciencia. Le aclara, además, que "hay muchos médicos que no piensan como usted y apoyan el derecho de las mujeres a decidir"