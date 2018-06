Primera tanda de donaciones del Observatorio a la cárcel de mujeres

Entregaron la primera parte de la colecta solidaria del Observatorio de Violencia contra las Mujeres para las alojadas en la Unidad Carcelaria IV de Villa Las Rosas. La movida se realizó durante todo junio.

La entrega fue realizada ayer por una de las directoras del Observatorio, Tania Kiriaco; la jefa de Prensa, Andrea Verdún, y del Instituto de Género del Colegio de Abogados, Daniela Córdoba.

Recibieron las internas Idalina Ramírez y Joana Gutiérrez. Además, estuvo presente la alcaide mayor, Marta Susana Padilla.

"Yo le quiero agradecer a la comunidad que apoyó esta iniciativa. Ahora juntamos ropas de abrigo y calzado, pero sigue faltando de todo y es por eso que vamos a continuar recepcionando lo que la comunidad nos acerca. Desde el primer día que lanzamos esta campaña los vecinos nos acompañaron", dijo Kiriaco.

Desde hace un tiempo que el Observatorio de Violencia contra las Mujeres trabaja en las unidades penitenciarias de Salta, en concordancia con la política que propicia la Secretaría de Políticas Penitenciarias, a cargo de Pablo Alavila.

En tanto que Joana agradeció en nombre de todas las internas las donaciones.

"Venimos trabajando con las internas desde el año pasado, monitoreando el acceso a derechos que tienen las internas del penal y sobre las condiciones de detención, así fue que detectamos que muchas mujeres que son del interior no cuentan con la visita de sus familiares y necesitaban distintos elementos. Agradecemos la solidaridad de la ciudadanía salteña que acercaron su donación al Observatorio", dijo Kiriaco.

"Son 128 mujeres distribuidas en siete pabellones. Tenemos varias complejidades, aunque se puede decir que dentro del penal no tienen carencias; a las carencias las tienen fuera del penal. Muchas de las mujeres tienen hijos afuera y lo que pueden juntar lo sacan del penal", comentó Padilla.

Ante esa realidad es que Kiriaco quiere seguir con la colecta, pero ahora apuntarle a otro tipo de donaciones, sin perder de vista los abrigos y el calzado. Acá nada sobra.

"Nosotras queremos traer lanas, telas, hilos; todo lo que sea útil para que las mujeres realicen prendas para sus hijos", sostuvo Kiriaco, y Padilla advirtió: "No tiene que haber ninguna prenda o tela de color negra o azul aeronáutico porque acá los reglamentos son estrictos".

"Si bien las autoridades dicen que tienen todo lo que hace falta, nosotras seguimos apelando a la solidaridad de los salteños para recolectar toallitas femeninas, porque muchas veces no las pueden comprar. A ese pedido le vamos a dar continuidad en el tiempo", dijo Kiriaco.

La colecta continúa indefectiblemente y las donaciones se recibirán en calle 20 de Febrero 330, segundo piso, los días hábiles, de 8 a 14.

Si bien le apuntan desde ahora a las lanas y telas también hacen falta artículos de higiene personal y de productos de limpieza. Todo lo que sea para niños también viene bien. Si bien solo hay 5 niños en el penal, la mayoría tienen muchos niños por lo que la ropa también urge.

Trabajo

Cabe destacar que el Observatorio solicitó a los juzgados de garantías y a los de ejecución de sentencias que informen sobre la cantidad de mujeres imputadas y/o condenadas, causas, edades y cuántas tienen hijos. La ideas es saber cuáles son las medidas de prisión en casos de mujeres con niños a cargo y cómo se garantiza su derecho a recibir visitas, de conformidad a los tratados internacionales y la normativa nacional y local.

Según un informe de fines de 2017, en el penal de Villa Las Rosas hay más de 100 mujeres privadas de su libertad, el 70% tiene entre 18 y 30 años. La mitad está en la cárcel por delitos vinculados con las drogas.

En el país, según la Defensoría General de la Nación, la mayoría de las detenidas "son mulas que ocupan un nivel bajo en la cadena de tráfico de drogas y que son forzadas por necesidad económica".

Uno de los casos más curiosos observados

Idalina Ramírez es uno de los casos que fueron saliendo cuando el Observatorio comenzó su trabajo en la cárcel y que necesitan una atención especial.

Ella es de Tartagal y está en Salta sin condena, acusada por el presunto delito de “abandono de persona” de uno de sus hijo.

El pasado 23 de mayo nació Mía y la Justicia inmediatamente la separó de su mamá y la mandó a la Casa Cuna. Idalina sufre todos los días por su bebé. En los primeros días la acercaban diariamente hasta su niño para que le dé de mamar, pero ahora eso sucede cada dos días.

“La separaron por un prejuicio. La acusan de abandonar a su hijo y no está probado. No hay sentencia, entonces la separaron de su beba ”, dijo Kiriaco.

Pero no es todo. A ella la abandonaron a los 6 años y se crió en una comunidad de aborígenes cercana a Tartagal. Idalina, en consecuencia, no tiene DNI. Suena increíble, pero ella está hace un año en la cárcel y no tiene Documento Nacional de Identidad. Le privaron la libertad a una NN, su hija tampoco puede tener DNI y la pelota pasa de un lado a otro, sin que haya solución. De la Justicia al Registro Civil, y Padilla no sabe qué responder ante la prensa porque a ella le ordena la Justicia alojarla allí. Interviene la doctora Daniela Córdoba.