VIDEO: “¿Por qué nos odia?‘, preguntó él; “Porque son mexicanos”, respondió ella

Un hombre, identificado como Esteban Guzmán, y su madre arreglaban el patio de su casa cuando una vecina comenzó a quejarse de los mexicanos.

“¿Por qué nos odia?”, preguntó Guzmán. “Porque son mexicanos”, respondió la mujer.

“Somos gente honesta”, dijo Guzmán, a lo que la mujer respondió: “Violadores. Animales. Narcotraficantes”, utilizando las mismas palabras que Trump.

La vecina mencionó al presidente Trump, quien hizo comentarios similares sobre los inmigrantes que cruzan la frontera de manera ilegal, frecuentemente provenientes de México.

“¿A cuántas personas he violado? ¿Cuánta droga he traficado?”, le preguntó Guzmán.

El diario británico The Guardian informó que Guzmán trabaja en tecnología de la información y también hace tareas en construcciones en la zona de Running Springs, donde vive.

“El video ha generado apoyo para Guzmán desde las redes sociales”, escribió The New York Times; “la gente se disculpa por lo que le ocurrió y muchos le aseguran que no comparten los puntos de vista de la mujer”.

La mujer le dijo a su madre: “Regresa a México”, contó Guzmán, de 27 años. “Ella dijo que todos éramos ilegales. Yo le dije: ‘Soy ciudadano estadounidense’”.

En Facebook, Guzmán culpó a Trump por el racismo que experimentó: “Gracias a él, en todos los lugares a los que voy soy un violador,un animal, un narcotraficante. No saben lo que se siente ser tan odiado”. “POR FAVOR, ¡NECESITAMOS TRABAJAR JUNTOS PARA FRENAR EL RACISMO!”, escribió.

“Tenemos gente entrando en el país o tratando de entrar y estamos parando a muchos, estamos sacando a muchos del país”, dijo Trump en mayo pasado. “No creerían lo malas que son estas personas. No son personas, son animales”, manifestó.

Antes, su retórica agresiva con la inmigración desató otra gran polémica cuando calificó de “países de mierda” a Haití, El Salvador y las nacionales africanas de las que llegan inmigrantes a Estados Unidos.

A pesar de que son miles los mexicanos que anualmente cruzan ilegalmente la frontera para establecerse en su país, Donald Trump no es nada aceptado por ellos. Según el Pew Research Center, en México solo el 30% dice tener una opinión favorable sobre el presidnete Trump, que lanzó su campaña electoral llamando narcotraficantes y violadores a los mexicanos y prometiendo construir un muro en la frontera, maltrató al país con su retórica y su política antimigratoria.