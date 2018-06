Comisario previene el delito a viva voz arriba del colectivo

Una manera un tanto llamativa de prevenir el delito se impone en la ciudad de Cerrillos. En menos de cinco minutos varias sugerencias de cómo evitar robos en la vía pública y sus posteriores consecuencias son impartidas a viva voz, en el interior de las unidades de transporte interurbano, por el comisario inspector Jorge Tomás Rojas y su equipo de trabajo de la comisaría Nº13.

Apenas a 10 kilómetros de la capital salteña, en pocas horas una gran cantidad de pasajeros de esta localidad del Valle de Lerma toma los recaudos aconsejados por el funcionario, que además reparte folletos de guía para los vecinos sobre la violencia intrafamiliar. Algunos lo confundieron como un vendedor ambulante y otros hasta pensaron que era un cantante que pasaba la gorra.

Apenas entona "señores pasajeros soy el comisario de Cerrillos", los ocasionales viajantes prestan atención de las recomendaciones preventivas del delito urbano: "Es una campaña preventiva con diferentes facetas. El vecino primero se asombra, luego escucha atentamente y hasta pregunta. Son pocos minutos que aprovechamos para indicarles algunos tips útiles para evitar ser víctimas de hechos delictivos".

Claro está que luego de bajar el comisario Rojas de las unidades interurbanas el tema de conversación obligado de los pasajeros es la empatía que despierta el funcionario entre los vecinos por su "trabajo distinto" como acción preventiva de la policía.

"Me parece que el patrullaje y la presencia de policías no es solo la prevención. Este policía (comisario Rojas) explica de buena manera lo que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Está buena la idea", contó Andrea, pasajera habitual de la línea del Saeta (Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor) entre Cerrillos y la ciudad de Salta. Carlos señala: "Yo subo todos los días en la mañana, y soy un descuidado. Una vez al bajarme en el centro de Salta me robaron la billetera porque tenía la mochila abierta".

Así, varios pasajeros opinaron sobre la acción preventiva realizada por el comisario y su gente arriba de los colectivos. El comisario del pueblo llega con dialogo y sin preámbulos; "los pungas y el cuento del tío en su diversas formas advertimos a la gente. Intentamos que no sean víctimas de estos delitos. Un trabajador, un estudiante y un adulto mayor son presas fáciles para estos delincuentes. La policía, además de ponerlos tras las rejas a los delincuentes, también debemos evitar que los vecinos sean víctimas de estos hechos". El comisario no se considera diferente en su manera de trabajo, "converso con el vecino, trato de desestigmatizar al policía. Estamos para ayudar y proteger a nuestros vecinos", dijo.

Otro proyecto que funcionó

Rojas no se queda quieto y sigue con otras formas de trabajo para evitar el delito y ayudar a los jóvenes. En menos de dos meses al frente de la dependencia de esta ciudad, el proyecto de reciclado de neumáticos puso de relieve a estudiantes de los establecimientos educativos de esta comunidad. Se focalizó en estimular y fomentar la realización de tareas artísticas a través de un trabajo conjunto de contención entre estudiantes, sus padres y docentes.