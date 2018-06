La empresa china de buses no se instalará en Güemes

El 20 de junio se cumplió un año de la carta de intención que firmaron el gobernador Juan Manuel Urtubey y la vicepresidente senior de la empresa china BYD, Stella K.L, para avanzar en la radicación de una fábrica automotriz en el parque industrial de General Güemes. Ayer el vicegobernador Miguel Isa confirmó que esa compañía instalará la planta en la provincia de Buenos Aires.

En una entrevista con Radio Salta, Isa sostuvo que (en Exaltación de la Cruz) "les dieron todas las comodidades".

"No teníamos una ley como la que aprobamos ahora -la ley de promoción y estabilidad fiscal- y no esperaron", lamentó. No obstante, cuando se comunicó oficialmente la firma del acuerdo se había destacado que la empresa china elegía Salta por su seguridad jurídica.