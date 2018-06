Saldo SOS de Saeta: el interés será de 30 centavos por mes

Si un usuario utiliza el boleto de emergencia y no carga su tarjeta, entra en mora y se le aplica una tasa de acuerdo a valores bancarios.

A los usuarios de Saeta que usen el saldo de emergencia (SOS) y no hagan una nueva recarga en un mes se les aplicará un interés en base a la tasa nominal anual del Banco Macro, que hoy ronda el 40% para préstamos personales en la categoría del plan sueldo y jubilados, según informaron desde la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).

Desde esa repartición aseguraron que el impacto será de unos 30 centavos por mes, aunque también se considerarán ciertas variables como la distancia del recorrido, que incide en el precio del boleto del colectivo.

"Dependerá del tipo de viaje, ya que no es lo mismo ir del centro a la zona sur de la capital que hacia El Carril. Estos factores también se tendrán en cuenta en los intereses", explicaron desde la AMT. Además, se debe tener en cuenta que hoy el boleto común cuesta $9,95, pero el precio subirá el próximo domingo a $10,45, es decir, 50 centavos.

Los pedidos

Aproximadamente unos 811 usuarios de Saeta solicitaron el saldo de emergencia o negativo hasta el momento, pero ninguno hasta ahora lo utilizó. El trámite se inicia en internet y finaliza con un convenio que se firma en la AMT.

En términos del proceso, "es necesario este paso de cobrar interés porque si un usuario no paga y registra deuda por el préstamos que se le otorga, se trata de dinero del erario público del Estado y por eso se remite a la Dirección General de Rentas a efectos de que controle", sostuvieron desde el organismo.

También manifestaron que "los pasajeros que utilicen el saldo de emergencia seguramente a los 7 días van a hacer la recarga. No creemos que habrá cientos de deudores. La gente que toma diariamente el colectivo acostumbra a viajar todos los días y no está una semana sin recargar su tarjeta. El espíritu de esta alternativa de saldo de emergencia es que el usuario lo pueda usar para salir de una situación de apuro y recargar al otro día para seguir viajando".

En el caso de los usuarios que no paguen en tiempo y forma, no podrán volver a nominar tarjeta para obtener el saldo negativo.

Los estudiantes con tarjetas verdes también pueden acceder al saldo de emergencia, ya que si bien tienen una determinada cantidad de viajes por beneficio en cualquier línea urbana o metropolitana, deben pagar los fines de semana dependiendo del horario, los feriados y vacaciones.

Al ser consultadas por la forma de notificación a posibles deudores, las fuentes de AMT recalcaron que "la Dirección General de Rentas intimará como intima a todos los deudores. Tiene un call center donde se comunican con ellos y les indican la vía para regularizar su deuda".

La respuesta de Rentas

Desde la Dirección General de Rentas (DGR) pusieron algunos reparos sobre su intervención en los casos de deuda por el uso del saldo de emergencia de Saeta. Remarcaron que su estructura está delineada para cobrar deudas por tributos provinciales.

"El pasaje de Saeta no es un tributo provincial y nosotros no nos encargamos de todo lo que tenga que ver con deudas del Tesoro provincial. Si fuera así también deberíamos cobrar deudas del IPV y nosotros no lo hacemos", comentaron fuentes del fisco.

Rentas plantea asesorar y poner a disposición profesionales para despejar dudas sobre el mecanismo operativo para calcular el tipo de interés que corresponde.

"Que prestemos asesoría no quiere decir que nosotros vayamos a cobrar", acentuaron.

Hay alrededor de 500.000 tarjetas azules sin datos de los usuarios. Los propietarios que quieran usar el pasaje SOS ya puede comenzar el trámite en la página del AMT.