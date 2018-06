Susan Sarandon, entre las 575 mujeres detenidas en una protesta contra Trump

"Detenidas. Sed fuertes. Seguid luchando". Estas han sido las palabras que la actriz Susan Sarandon ha compartido en su cuenta de Twitter para alentar a las otras 574 arrestadas en una protesta contra la política migratoria de Donald Trump que tuvo lugar este jueves frente al Capitolio.

La marcha comenzó en el Departamento de Justicia. Las mujeres vestían de blanco y levantaban pancartas exigiendo el fin de los campamentosde inmigración declarando: "Nos importa". Bloquearon la entrada del Departamento de Justicia durante la hora del almuerzo. Después se trasladaron al edificio Hart del Senado, donde se cubrieron con sábanas de aluminio que se asemejan a las que se les da a niños inmigrantes en los centros de detención, y corearon "Abolir ICE" y "¿Dónde están los niños?".

630 women in foil blankets are being arrested in Hart Office building now as they chant “Abolish ICE” and demand an end to family detention. #WOMENDISOBEY pic.twitter.com/k3J1lmqIPA