Salta Teje invita a voluntarios del interior a dar abrigo

Las agujas en las manos de las tejedoras voluntarias son como espadas gloriosas en la lucha contra la tristeza. Si ellas tejen no habrá madres de recién nacidos preocupadas por el frío. Son anónimas heroínas en una férrea cruzada contra el invierno. No las acobarda la avalancha de necesidades insatisfechas que nunca podrán parar. Se ocupan de cada manta que cubrirá a los recién llegados a este mundo, una de las ideas más sencillas, solidarias y geniales que pueden existir.

Y está visto ya que el invierno viene asomando y con él el vértigo del frío entre los pobres. Por eso en el mes del tejido solidario, el grupo Salta Teje y Abriga convoca a las tejedoras y tejedores del interior a formar grupos para confeccionar mantas que lleven alivio a los recién nacidos de escasos recursos que todos los días nacen en los hospitales salteños. Solicitan también la donación de lanas, de tela polar, o cuadrados tejidos de 20x20 centímetros para unir y armar las pañoletas. Los lugares a donde se deben llevar o enviar las donaciones son:

- Sarmiento 1069, el bar frente al Vea de Marita y Quique, de 8 a 20.

- Monoblok Salta, Sarmiento y Entre Ríos, dejar en portería a nombre de Alicia Ríos 0387-4210893.

- Mirta Sara, teléfonos 0387-4363298 - 154520120 (llamar para combinar horario y dejar nombre y teléfono si no se encuentra), e-mail: mirtagure vech@gmail.com.

- Carmen Torcivia: llamar para combinar horario 0387-4242401 - 155-722385 carme nestelatorcivia@gmail.com

- Marta Pérez, Balcarce al 800. 0387 - 421-5056.

Mirta Sara Gurevech, la tejedora que fundó este grupo de voluntariado en Salta, comentó: "Este mes lanzamos la campañas para seguir recolectando lana, polar, cuadraditos tejidos de 20 x 20 centímetros y mantas tejidas o de polar para entregar en los hospitales de toda la provincia. Me encantaría que se formen grupos de tejedoras en el interior para dar una ayuda más directa a sus hospitales; en ese caso me llaman y yo me ofrezco a enseñarles a coordinar las entregas".

Agregó: "La idea es que cada uno puede tejer en su casa y acercar las donaciones a los lugares de referencia durante todo el año. Las tejedoras de capital y del interior pueden juntarse en las mateadas que ya están programadas para todo el año, pero la idea es que no esperen las mateadas para entregar las mantas, sino que las vayan acercando al grupo lo antes posible porque las necesidades son muchas".

Las tejedoras solidarias van a redoblar esfuerzos este año para llevar abrigo a los bebés de las comunidades aborígenes del Chaco salteño, donde las inundaciones han dejado aún más pobres y desprotegidas a las familias que antes del desborde ya eran las más vulnerables de la provincia. "Es un escándalo la pobreza en las comunidades de Santa Victoria Este, así que estamos juntando juguetes hasta el 20 de junio para llevar con la fundación los chicos de San Juan, cuyo presidente es Ramón Gómez. Ya hemos juntada ropa y otras cosas, faltan juguetes y vamos a llevar mantas porque hay muchas embarazadas y bebés".