La comitiva que quedó varada en un helicóptero iba a viajar en avión

La gira presidencial de Mauricio Macri por el norte, que empezó en Salta y terminó con seis funcionarios nacionales varados a 3.600 metros de altura en Catamarca la semana pasada, estuvo marcada por los vaivenes de la agenda. El jueves 31 de mayo, la localidad vallista de Cachi recibió al primer mandatario y a su comitiva, que iban a quedarse hasta el viernes al mediodía e iban a volver en helicóptero. Sin embargo, el clima impidió volar en helicóptero y modificó los planes originales del Presidente. Parte de la comitiva nacional regresó entonces a la capital en el avión sanitario provincial, un Learjet 45XR (LV-ARD).

La aeronave realizó tres viajes entre Cachi y Salta trasladando a los funcionarios. Desde Aviación Civil de Salta aclararon que se planteó el pedido de un cuarto vuelo, en el que iba a regresar el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, con otros funcionarios nacionales. Pero la necesidad de atender un vuelo sanitario en Tartagal impidió que se hiciera.

"En ese primer avión vinieron el Presidente, el gobernador y dos personas más. Después, pidieron desde Casa Militar, de la Agrupación Aérea, si podíamos continuar trayendo a esos pasajeros que deberían volver con el helicóptero y que no podían trasladar a Salta. Hicimos dos vuelos más, con 4 personas cada uno, y quedaron los últimos cuatro, pero nos surgió un vuelo sanitario en Tartagal y tuvimos que salir", contó Gabriel Muñoz, director general de Aviación Civil Salta.

Originariamente, según pudo averiguar El Tribuno, la comitiva presidencial iba a regresar en helicópteros.

Finalmente Pavlovsky y otros seis funcionarios subieron al helicóptero ruso MI-171E H-95, que el viernes a la tarde debió aterrizar de emergencia a 3.600 metros de altura, en la precordillera catamarqueña. Iban a bordo 13 personas en total. "Teníamos previsto ir a buscar al gobernador, que había pasado la noche en Cachi junto a sus funcionarios. Las condiciones en Cachi no eran buenas a la mañana temprano, pero mejoraron a partir de las 9.30, así que el avión despegó de Salta a las 9.40", explicó Muñoz.

Por qué se utilizó el avión

Gabriel Muñoz, director general de Aviación Civil Salta, explicó a El Tribuno por qué la comitiva presidencial no pudo utilizar los helicópteros para regresar de la localidad vallista a la ciudad de Salta, y que en consecuencia se decidió emplear el avión sanitario perteneciente a la flota provincial.

“Los dos helicópteros que fueron y tenían que volver con la comitiva, de hecho, no tenían aterrizaje en el aeropuerto sino en Gendarmería. Pero para el helicóptero no estaban dadas las condiciones porque la capa de nubes llegaba desde los 300 pies hasta los 16 mil. El helicóptero no puede perforar una capa de nubes por más que esté habilitado para volar por instrumentos y con engelamiento, mientras que el avión sí”, expresó el director de Aviación Civil.

La aeronave provincial voló a Cachi tres veces ese día, en trayectos de 15 minutos cada uno, ya que las condiciones meteorológicas lo permitían. “Esos cuatros funcionarios por lo que me dijeron a mí, iban a bajar por tierra para subirse en el Tango 05. Después terminaron volando en el MI17, pero son decisiones que no pasan por Aviación Civil”, destacó Muñoz.