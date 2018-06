El fútbol salteño mira con buenos ojos el posible gerenciamiento de Gimnasia

En Salta se buscaron durante más de una década mil y un recetas para alcanzar los éxitos que nunca llegaron, descuidando en esa peligrosa y larga transición el cuidado de la materia prima. Con la excusa de la “urgencia”, se buscó desaforadamente la contratación masiva de refuerzos foráneos, dilapidando recursos año tras año. Nada novedoso por estos lados.

Al cumplirse 12 años de la última participación de un equipo salteño en una B Nacional, la conclusión es rotunda: en la provincia nos quedamos todos los años sin el pan y sin la torta; sin el éxito que traiga alegrías al pueblo, jerarquía y posibilidades de crecimiento y expansión a los clubes, pero también sin un plan, sin una línea de pensamiento sostenida en el tiempo y sin una base firme de valores propios, salvo por el surgimiento de contadas excepciones. Así, la película de cada temporada siguió teniendo desenlaces repetidos y las respuestas siguen sin aparecer.

Ante este escenario, en Gimnasia y Tiro salieron decididos a buscar otras respuestas, a ampliar el espectro y a inclinarse al intento de captación de recursos afuera de Salta.

Así surgió la posibilidad de hablar con el empresario Christian Bragarnik, representante de más de una docena de futbolistas de élite y gerenciador de clubes como Godoy Cruz de Mendoza (el último subcampeón de la Superliga) y Colón de Santa Fe, entre otros.

Los dirigentes millonarios, cansados de no encontrar respuestas tras los fracasos futbolísticos, pidió asesoramiento a ese grupo para el futuro armado del plantel, es inminente la firma de un convenio y no se descarta que se decida que el mismo Bragarnik se haga cargo del gerenciamiento futbolístico de Gimnasia, asumiendo él mismo los riesgos, costos y ganancias.

Si bien esta posibilidad genera recelo y cierto temor en algunos hinchas y socios del albo, son muchos los seguidores millonarios que ven con buenos ojos esta posibilidad, hartos de lo mismo, de la monotonía de cada torneo y las frustraciones.

También dirigentes, hinchas de otros clubes y gente allegada al fútbol salteño se expresó al respecto consultados por El Tribuno, y no consideraron que un posible gerenciamiento de Gimnasia sea mala palabra.

Al respecto, el titular de Juventud Antoniana, José Muratore, se mostró a favor de esta posibilidad para el fútbol salteño en diálogo con este matutino y dio sus argumentos:

“Todo lo que sea con visión de futuro y que mejore el fútbol salteño me parece positivo. Hay que ver de qué se trata, hay que escuchar la oferta y si no se compromete el patrimonio de los clubes, todo es viable. Los dirigentes salteños la estamos pasando mal, será más difícil lucharla. Con un buen gerenciamento la cosa cambia. Al haber gerenciamiento el club no puede perder. Si vos hacés un buen gerenciamiento, con las reglas claras y no ponés en riesgo el patrimonio del club, es viable”, expresó el directivo.

Desde la otra vereda, el presidente de Central Norte, Héctor De Francesco, tuvo una mirada coincidente a su colega: “Si alguien quiere aportar desde la figura de las asociaciones civiles lo puede hacer tranquilamente. Gerenciar sería darle el funcionamiento del fútbol a gente ajena al club. Central tuvo una mala experiencia con el gerenciamiento en épocas pasadas y no le fue bien, pero se puede mejorar mucho con la actual figura de los clubes, la asociación civil”, consideró el titular cuervo.



A los hinchas también les seduce

Los hinchas del albo consultados, en su mayoría se mostraron seducidos. “Venimos desde hace tiempo con presupuestos que no nos alcanzan para competir en grande. Me parece interesante, pero habría que ver que las condiciones sean sensatas. Espero que no se firme por firmar y no creo que esta dirigencia lo haga. En todo este tiempo faltaron jugadores de categoría que hagan la diferencia”, opinó Marcos, hincha y socio del albo.