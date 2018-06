La fiscal Verónica Simesen visitó el ingenio San Isidro

Ayer, en el cuarto día de toma pacífica de la fábrica del ingenio San Isidro en Campo Santo, los extrabajadores de la empresa que se encuentran reclamando por la restitución de la fuente laboral, recibieron la visita de la doctora Verónica Simesen de Bielke, titular de la Fiscalía Penal de General Gemes. La reunión entre la fiscal y los trabajadores se extendió por espacio de una hora aproximadamente, de la cual, además de los trabajadores, también participaron el intendente Mario Cuenca y el delegado del Soeasi, Mariano Cuenca.

La doctora Simesen dictó un pedido de desalojo a instancias de una denuncia presentada por representantes del grupo Gloria, actuales propietarios del ingenio San Isidro, esta medida fue rechazada por el Juzgado de Garantías a cargo de la doctora Puerta, debido a que para la magistrada no está claro si se trata de un delito o de un conflicto laboral.

Sobre la reunión en el ingenio, la doctora Simesen expresó: "Vine para dialogar con las personas que se encuentran en el interior de la empresa, saber cómo está la situación en general y poder tomar una decisión a futuro". Sobre la orden de desalojo emitida desde su despacho dijo: "Emití esa orden en base de una denuncia presentada por los representantes del Grupo Gloria, quienes son los dueños del ingenio, ésta es una propiedad privada y no se puede ingresar ni realizar una toma como ésta, pero pude comprobar que no hay conflicto, dialogué con los trabajadores y me expresaron su preocupación por la pérdida de la fuente de trabajo, los tiempos están casi vencidos para poner en marcha el ingenio y eso los llevó a tomar esta medida, pero yo debo garantizar la paz social, evitar que los conflictos empeoren y considerando que esta ocupación es un delito, emití la orden de desalojo, pero esta orden fue desestimada por la jueza de Garantías, ahora me voy a reunir con ella para ver cuáles fueron los argumentos para tal decisión. Entiendo por la situación que atraviesan, pero no es de mi competencia ver porque no se vende el ingenio o porque no se aprueba una ley de expropiación, lo único que puedo hacer es mediar para que haya una reunión entre ambas partes, es decir entre los trabajadores y la empresa y que de allí surja una solución, para mí el uso de la fuerza pública es el último recurso al que debemos apelar", dijo la magistrada.

No habrá desalojo

Por su parte Mariano Cuenca, como secretario General del Soeasi, también se manifestó satisfecho con el diálogo mantenido con la fiscal, "siempre es bueno que los funcionarios vengan hasta el lugar del conflicto para que se interioricen de la situación, la fiscal pudo ver que es un reclamo pacífico y nos dio la tranquilidad que por el momento no habrá desalojo". Sobre la posibilidad de venta del ingenio anunciada desde el Gobierno provincial expresó: "Lamentablemente el grupo Gloria viene dice que va a vender y se va, los representantes del Gobierno presentes se quedaron con eso y no preguntaron nada, no preguntaron quiénes son los interesados, cuando se podría concretar la venta, cual es el precio base que están solicitando y tantas cosas que deberíamos saber. Creo que este grupo de empresarios está jugando con nosotros y no tenemos realmente autoridades que nos defiendan, lo escuché decir al Ministro Yarade que esto es solo un problema entre dos instituciones particulares, creo que no se da cuenta de que toda una región está afectada por el cierre del ingenio, que hay más de 700 familias en la calle, esto es un grave problema social que se va a hacer sentir en los próximos meses si hoy no encontramos una solución, por esa razón a pesar del frío y las pocas respuestas, la toma va a continuar hasta que esa solución llegue al ingenio", finalizó Mariano Cuenca.