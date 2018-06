Izan Lunas, el nieto de Dyango la rompe en el papel de Luis Miguel

Viene de una estirpe de artistas de España. Es nieto de Dyango e hijo del cantante Marcos Gómez Llunas. Su nombre es Izan Llunas, y con apenas 13 años se convirtió en uno de los intérpretes más requeridos por su trabajo en Luis Miguel, la serie (Netflix), donde hace el papel del cantante mexicano durante la infancia.

Nació el 28 de septiembre de 2004 en Ibiza, donde vive junto a sus padres, Marcos y Ada, su hermano menor Axel, que quiere ser actor y su perro Gus. Asiste al colegio secundario donde estudia inglés, catalán y alemán; toca el piano y la guitarra y practica deportes como surf y fútbol. Según contó en varias entrevistas, ‘A los diez años le dije a mi papá que quería dedicarme a la música‘.

Sus primeros pasos fueron en el programa La Voz Kids España donde llegó a ser uno de los finalistas. Está claro que su padre Marcos Llunas quien representó a España en el Festival de Eurovisión 1997 y su abuelo Dyango ejercieron una buena influencia. ‘Mi padre fue ganador de la OTI, también fue a Eurovisión, y mi abuelo ganó 55 discos de oro y 40 discos de platino confesó el joven. Cantar viene de familia y siempre supe que me iba a dedicar a esto‘.

Este año, Izan deslumbró a todos por su trabajo en Luis Miguel, la serie (Netflix) que plasma la vida del cantante con su autorización y ya tiene miles de seguidores. Izan interpreta el papel del cantante mexicano en su infancia.

Llunas jamás había pensado en la actuación, sin embargo, en el marco de una presentación artística en la Ciudad de México, su papá fue consultado por la prensa sobre la participación de Dyango en la bioserie de Luis Miguel y respondió: ‘No, mi padre no será parte. Pero bien podría serlo mi hijo Izan, que es muy parecido‘. El comentario activó la inquietud de los ejecutivos, quienes solicitaron un video de prueba.

Cuentan que cuando Izan interpretó Uno más uno igual a dos enamorados, el mismísimo Luis Miguel dijo: ‘Wow, es él‘. Y pasó a formar parte del elenco que incluye a Diego Boneta (interpreta al cantante a fines de los 80), Óscar Jaenada (padre de Luis Miguel), Anna Favella (madre) y Juan Pablo Zurita (hermano).

‘Es la oportunidad de oro de mi carrera!‘, dijo Izan al enterarse de que había sido elegido. ‘Crecí escuchando sus canciones sin saber quién era‘, contó el joven. ‘En el coche de papá siempre sonaba el disco México en la piel. Cuando conseguí el papel, Luis Miguel me invitó a uno de sus conciertos y quedé impactado con su voz. Es como un dios!‘, describió Izan, que tuvo que trabajar duro.

Aunque recibió excelentes críticas por parte de los medios especializados y sus fans en las redes sociales lo apodaron ‘el segundo Luis Miguel‘, Izan aseguró: ‘Lo mío es cantar, pero si alguna vez me invitan a una peli, voy‘. Y agregó: ‘Mi abuelo me incita a no dejar de aprender jamás. Su consejo es ’nunca dejes de tener los pies sobre la tierra’‘.

Fuente: Para Ti