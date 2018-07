Milagro: esperan más de 70 mil peregrinos

Aunque aún falta más de dos meses para que Salta viva la fiesta del Milagro, ayer ya se realizó la primera reunión organizativa con referentes de las distintas peregrinaciones, miembros de la Catedral y representantes de distintas instituciones. Entre las cosas que se dijeron, un número quedó flotando: se esperan más de 70 mil peregrinos que llegarán a la ciudad para rendir culto al Señor y la Virgen del Milagro.

"Hacemos un buen balance de esta primera reunión con los responsables de las peregrinaciones. Vinieron 63 referentes, de poco más de 130. Antes venían muy pocos a la primera reunión", señaló a este medio Lucio Ajaya, vicario coordinador de la Catedral de Salta.

El sacerdote dijo que a este encuentro, además del personal de la Catedral y de los peregrinos, llegaron miembros de la Policía, Tránsito municipal y el Samec, por lo que comenzaron a diagramar distintas acciones operativas para tener ordenadas las peregrinaciones y, por ende, la procesión.

"A cada uno de los referentes les damos una formación espiritual, para que ellos guíen a su gente a caminar en unidad y tengan herramientas para trabajar durante la larga recorrida", afirmó.

También contó que como ya lo vienen haciendo en los últimos años, las peregrinaciones deben registrarse en la página web de la Catedral. A los grupos se les genera una clave y ellos pueden ingresar al sitio donde actualizan sus datos: nombre de la peregrinación, antigedad, kilómetros que recorrerán (junto al recorrido), teléfono de los encargados, cantidad de participantes y una pequeña historia. Aún hay grupos que siguen dejando esos datos en papel. La idea que tienen este año es que las peregrinaciones se unan y no estén tan disgregadas. "Es un tema de seguridad, de algunos lugares salen tres o cuatro grupos, cuando podrían juntarse", argumentó Ajaya.

A mediados de agosto próximo se realizará la última reunión organizativa. Allí se dictará un curso de primeros auxilios, para que la gente venga preparada.

La primera

El 1 de septiembre partirá de Santa Victoria Oeste una de las peregrinaciones más largas del mundo. Arrancan siendo un puñado de personas que caminan 500 kilómetros, durante 13 días, hasta llegar a la Catedral. En el camino (ellos van recorriendo cerros y quebradas y distintos pueblos) se le van sumando otros peregrinos, para llegar 300 personas a Salta.

Una fiesta con muchos desafíos



Este será un Milagro especial para la Iglesia salteña, por la coyuntura que vive el país y la provincia. Mientras se discute en el Congreso de la Nación la despenalización del aborto, desde la Catedral señalan que “rezamos por el cuidado de la vida, siempre en positivo. Tenemos que vernos como hermanos y no como enemigos”.

Por otro lado, desde este año las escuelas públicas ya no pueden dictar religión en horario de clases, y lo hacen a contraturno. Sobre esto, el padre Lucio Ajaya señaló que “nuestro desafío es buscar un nuevo modo para trasmitir la fe”. Y agregó: “Lamentamos que no se dé religión en horas de clases, pero asumimos el desafío de llegar a los chicos de otra manera”. Para este año la novedad es que realizarán una jornada denominada “Milagro de la infancia y la catequesis”.