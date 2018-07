Central Norte pierde a una de sus joyas: Vargas

A solo once días del encuentro frente a River Plate en Santa Fe, el cuervo se queda sin una pieza clave en su equipo, Hernán Vargas, aunque tenía pocas chances de jugar por una lesión.

El Demonio seguirá su carrera en Chaco For Ever y si bien no estaba al cien por ciento para jugar frente al millonario, el cuervo sufre sin lugar a dudas una de las bajas más importantes de los últimos años.

Vargas, que estuvo desde la escuelita de fútbol de Central Norte e incursionó en todas las divisiones inferiores del club fue titular durante todo el campeonato el año pasado, en el Federal B.

Desde que terminó su participación en dicho torneo, Vargas junto a su representante, estuvieron buscando nuevos rumbos. Algunos rumores indicaban que el destino sería San Martín de Tucumán, luego Atlanta pero finalmente será Chaco For Ever el nuevo hogar del delantero, y donde lo esperará otro ex-Central Norte como Diego “Sacha” Magno.

En el recuerdo quedarán sus goles, como el primero que marcó en su carrera frente a Lastenia en el 2015, o aquel tanto en el agónico triunfo frente a Mitre por la primera fecha del Federal B 2016. Y sin lugar a dudas, el más recordado será el empate transitorio que le marcó a Newell’s Old Boys de Rosario, antes del final del primer tiempo, en el 2017 (fue derrota 4 a 1) por la Copa Argentina, en el estadio de Unión de Santa Fe.

Lo cierto es que la falta de competencia (Central Norte recién jugará oficialmente el Torneo Regional Amateur el año que viene), hace que de a poco el cuervo vaya perdiendo a sus jugadores.

Durante este último tiempo, Vargas estaba en duda para enfrentar al millonario ya que padece un microdesgarro y aún no había podido entrenar con normalidad junto con sus compañeros. De todos modos, esto no impidió que su representante busque nuevos horizontes para el nacido en barrio Norte Grande.

Por ahora, a Central Norte no llegó el pedido formal del club chaqueño pidiendo el pase. Y lo que es peor, nada quedará para el club cuervo por su salida ya que al jugar en un torneo amateur como el Federal B, no había un contrato entre el jugador y la institución. Solo habrá una remuneración en caso de una posible venta posterior y Central Norte recibiría un porcentaje por los derechos formativos.

Ante la salida del joven delantero, el técnico Ramón “Turco” Apaza sabe que solamente contará con un delantero para el encuentro ante River. El que se perfilará para ser el único atacante frente al millonario es Santiago Pavisich.

Otro que dejó Central Norte fue Facundo “Botín” Girón quien continuará su carrera en el Mariscal de Sucre en la segunda división de Bolivia.

El marcador central había llegado a pedido de Apaza y era uno de los titulares indiscutidos para enfrentar a River.

De todas maneras, con la salida de estos dos jugadores, el cuerpo técnico decidió no pedir otros refuerzos y afrontará lo que viene con los jugadores que quedaron.

En el entrenamiento de ayer y con la llegada del cordobés Franco Turus, Apaza probó el posible once para el 22 de julio y sería con: Mariano Maino; Jesús Calderón, Rodrigo Curletto, Franco Turus y Benjamín Jurado; Fausto Apaza, Flavio Guanca, Facundo Zamarian y Raúl Zelaya; Matías Ceballos; Santiago Pavisich.

Quedan pocos días para el partido contra River, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.