Una turista fue condenada a 8 años de prisión por insultar a Egipto en Facebook

Una mujer libanesa está en una situación legal compleja. Fue de vacaciones a Egipto y se quejó públicamente del país. Las autoridades la escucharon y fue arrestada en el Aeropuerto internacional de El Cairo. Ahora podría ir presa por 8 años por insultar al pueblo egipcio.

"Este es un país de hijos de p." dijo Mona el-Mazboh en un video. "Se merecen lo que Sisi les está haciendo. De hecho, espero que dios les mande alguien aun más opresivo que Sisi", agregó. Es que Mona vivió múltiples incidentes de acoso sexual que sufrió durante su visita, así como también el robo de sus documentos y billetera. Entonces decidió hacer un descargo en un video que publicó en su cuenta de Facebook.



Antes de ser detenida, la mujer subió otro video donde se disculpó con la gente de Egipto por sus palabras, afirmando que la falta de sueño y la mala experiencia la habían afectado. Pero esto no fue suficiente para que la policía la dejara ir.

Ahora, fue condenada a 8 años de prisión y tendrá la oportunidad de apelar el caso a fines de este mes. Su abogado defensor argumenta que un tumor por el cual la mujer debió operarse en 2006 es la razón por la que no sabe controlar su ira. "No fue mi intención insultar a Egipto. Es un buen país. No habría vuelto a visitar como turista tantas veces si no fuera así", afirmó para clarificar su posición, según el diario The New Arab.

El caso ha dividido la opinión pública en Egipto. Si bien hay algunos que están de acuerdo con condenar a la mujer por haber insultado al país, muchas organizaciones de derechos humanos criticaron la medida por verla como una forma de reprimir la libertad de expresión de las personas.