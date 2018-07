Pico turístico: vuelos repletos y altas reservas en los hoteles

Varios datos hacen notar que la temporada alta de turismo en Salta traerá un buen flujo de visitantes. Basta tan solo con entrar a sitios web como Despegar y buscar alojamiento en Salta para la próxima semana y constatar que hay una fuerte demanda. El portal advierte reservas por arriba del 95%. Los vuelos de Aerolíneas Argentinas que parten desde Buenos Aires hacia el aeropuerto Martín Miguel de Güemes tiene una cobertura del 100 por ciento, desde el 14 hasta el 18 de julio, según datos del Ministerio de Turismo de Salta.

Con las vacaciones de los porteños y los bonaerenses, se espera un pico de turistas para la próxima semana. En Salta, por otro lado, los estudiantes y algunos trabajadores regresan a las aulas o actividades el próximo lunes.

Estos días, la ocupación hotelera en la capital salteña superó el 80 por ciento, fin de semana largo de por medio por el 9 de Julio. De acuerdo a los registros que hay en los hoteles, habrá mayores porcentajes en las próximas jornadas.

Optimismo empresario

Eduardo Kira, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, expresó que es muy probable "una eclosión" de turistas a partir del lunes. Remarcó que Salta está entre los destinos más elegidos del país durante el invierno. Además destacó las acciones de promoción que se hicieron hasta hace unos días en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario de Santa Fe, Córdoba y Tucumán, que son los principales centros emisores.

Gustavo Di Mecola, presidente de la Asociación de Agentes de Viajes de Salta (ASAT), proyectó que la temporada será "buena o muy buena", incluso estima que se superará a la del año pasado.

Los empresarios consideran que la reciente devaluación del peso frente al dólar evitará que más argentinos salgan al exterior, en beneficio de los destinos nacionales.

En el aeropuerto ya se percibe la ola de turistas. Ayer justamente, quedó habilitada la pista principal. En la secundaria, que estuvo en operaciones desde que se reabrió esa terminal 6 de mayo, se realizarán tareas de mantenimiento. Se estima que en 15 días estarán operativas las dos.

Poco lugar

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas que parten desde Córdoba hasta esta ciudad tienen reservas que llegan al 95%. El servicio de Iguazú (Misiones) está cubierto para esta y la próxima semana. Para estos días no había asientos para venir desde Mendoza ni quedan disponibles para la siguiente.

Las empresas Latam y Andes tienen altos niveles de demanda. La mayoría de los vuelos hasta el 21 de julio están agotados, salvo días como el 14 y 15 de julio.

Mañana, por cierto, se realizará la tradicional bienvenida a los primeros turistas, quienes serán agasajados a partir de las 11 en la plaza 9 de Julio, donde estarán presentes autoridades provinciales, municipales y referentes de cámaras y asociaciones del sector turístico.

Durante el acto, que se extenderá hasta las 14, los turistas podrán disfrutar de la gastronomía regional con cocina en vivo, danzas, música folclórica e intervenciones artísticas. Además se les entregará obsequios, material promocional de los diversos circuitos turísticos de la provincia y el calendario de invierno.

Desde el Ministerio de Turismo aconsejaron a los visitantes ingresar a www.turismosalta .gov.ar. para ver las actividades previstas para esta temporada.

Tren a las Nubes

Desde la cartera turística informaron, por otra parte, que en esta temporada de invierno se agregará un vagón al Tren a las Nubes, lo que permitirá elevar la cantidad de pasajeros, de 306 a 368, es decir que habrá un 20 por ciento más de capacidad.

Ese atractivo turístico ofrece un servicio combinado, ya que desde hace dos años no se realiza un recorrido ferroviario desde la capital salteña hasta el Viaducto de La Polvorilla por problemas que hubo con las vías. Ahora un tramo, hasta San Antonio de los Cobres, se hace en colectivo, con varias paradas para visitar otras sitios como Campo Quijano, la Quebrada del Toro o El Alfarcito.

Desde San Antonio de los Cobres se recorren unos 25 kilómetros en tren. Está prevista una salida temática el 28 de julio denominada el Tren del Vino.

Efecto dólar y preocupación por la inflación en el turismo

En los sectores empresarios exponen que la suba del dólar puede generar un crecimiento de turismo interno y el aumento del flujo de visitantes extranjeros.

No obstante, objetan otros desajustes en la economía como la inflación, que eleva los costos y afecta la rentabilidad.

Eduardo Kira, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica, sostuvo que “la devaluación afecta a todos los sectores”.

“Se podría decir que favorece al sector turístico, pero hay medidas contraproducentes. Si no hay dinero la gente no sale de vacaciones. Restriegan el gasto. Si pensaban estar seis días, se quedan cuatro”, expuso.

“La inflación atenta contra la estabilidad de los hoteleros”, agregó el empresario.

Por su parte, Gustavo de Micola, titular la Asociación de Agentes de Viajes de Salta (ASAT), destacó que el dólar más caro frenará a los argentinos que se quieran ir a otros países para las vacaciones de invierno.

Destacó que el país se vuelve más competitivo a nivel internacional y eso ya se nota en la demanda de turistas internacionales. La temporada arranca en agosto hasta fines de diciembre.