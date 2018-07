Manny Pacquiao le quita mérito a los nocauts de Matthysse

Al menos a través de las declaraciones ya comenzaron a pelear el filipino Manny Pacquiao y el argentino Lucas Matthysse, que este sábado se enfrentarán en Kuala Lumpur, Malasia, por el título welter de la AMB. Ayer estuvieron frente a frente en una rueda de prensa y se dijeron cosas que traducidas en golpes dolerían, y bastante.

Pacquiao señaló que está preparado para una pelea muy reñida. El filipino, quien cumplirá 40 años en diciembre, regresa al cuadrilátero un año después de perder sorpresivamente el cetro welter de la Organización Mundial de Boxeo ante el australiano Jeff Horn en Brisbane.

“Va a ser una buena pelea”, manifestó en la conferencia de prensa. “No me importa si tiene 36 nocauts. Todo depende de su talento en el cuadrilátero. Allí veremos quién es mejor”, dijo. Pacman, de 39 años, ganó 59 combates, 38 de ellos por nocaut, perdió siete (tres por nocaut) y tiene dos empates. Matthysse, de 35 años, suma 39 victorias (36 por nocaut) y cuatro reveses (uno por nocaut).

Por su parte, Matthysse dijo que está decidido a retener su corona y que no le inquieta el que una victoria suya podría marcar el fin de la carrera de Pacquiao. Afirmó que siempre soñó con enfrentar al filipino.

“Es un gran campeón, pero nunca enfrentó a una ‘Máquina’”, declaró Matthysse, aludiendo a su apodo. “Si decide retirarse, es asunto suyo. Yo vine a defender mi título”, agregó el argentino.

Pacquiao es considerado el favorito. Pero el técnico de Matthysse, Joel Díaz, sostiene que “nada es imposible”. Su pupilo, afirmó, “no vino a cobrar un cheque. Piensa devolver el cetro a su país”.

Si bien los dos pugilistas ya no son los de antes, Díaz había dicho que los dos tenían las mismas posibilidades de ganar. Ahora, sin embargo, considera que Matthysse luce mejor porque parece más concentrado, mientras que Pacquiao tiene distracciones ajenas al boxeo que podrían perjudicarlo.

El entrenador del argentino, avisó de sus intenciones: “Nos han hecho falta 14 años de trabajo duro para que Lucas se convierta en un campeón. No ha llegado hasta aquí para abandonar su cinturón”.

El combate de Kuala Lumpur ante Matthysse será el primero en 15 años en el que Pacquiao no estará junto a su entrenador de toda la vida, el estadounidense Freddie Roach.

Elegido senador en 2016, Pacquiao, héroe nacional en Filipinas, se retiró ese mismo año, pero regresó unos meses más tarde. En noviembre de 2016 ganó el título de los welters de la OMB, que luego perdió ante Horn. Tras 23 años de carrera, en mayo declaró que su actuación del sábado, en la que buscará la 60ª victoria en su palmarés, le servirá para tomar una decisión sobre una posible retirada.

Los oficios de Manny

Además del boxeo y la política, Pacquiao ha incursionado en el básquetbol, los negocios, conduce un programa de televisión, actúa y canta. Su aventura más reciente involucra la criptomoneda, como inversor de la blockchain Global Crypto Offering Exchange de Singapur. El mes que viene lanzará el “PAC Token”, sumándose a una lista de deportistas que lanzan una divisa virtual, como hicieron Floyd Mayweather y el exfutbolista Michael Owen, entre otros. El Token puede ser usado para comprar productos de Pacquiao exclusivamente y entrar en contacto con él vía streaming. Su valor dependerá de su popularidad.