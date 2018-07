El comercio sufre la crisis con cierres y más despidos

La crisis cambiaria del país, con la fuerte devaluación del dólar y la inflación desbocada, pegó fuertemente a los comercios de la ciudad que sufrieron la caída en las ventas en los últimos meses.

Estanislao "Kito" Ledesma, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio de Orán, sostuvo: "A causa de la baja en las ventas, sumado al aumento de algunos alquileres muchos, comercios se vieron afectados fuertemente".

"Con esta presión tuvieron que cerrar en algunos casos y en otros despedir empleados, hay grandes comercios como los de electrodomésticos que ya despidieron algunos trabajadores", agregó.

Empleados que sobran

Semanas atrás, con el aumento de la harina, Claudia Nayar, propietaria de una panadería, declaró a El Tribuno: "Tengo tres empleados que me sobran, y no puedo indemnizarlos porque no tengo la plata disponible".

Al mismo ritmo, el trabajo informal crece y golpea duro a las panaderías.

Industriales oranenses, por su parte, señalan que llegan tiempos "difíciles" y que el panorama "empeora" con la proliferación de pequeñas fábricas clandestinas de pan y facturas dulces y saladas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Cruz Cura, se refirió al difícil momento que vive el comercio en esta ciudad norteña. Curá manifestó que los costos se dispararon a causa de los aumentos registrados en todos los rubros, como tarifas de servicios, impuestos provinciales y nacionales.

"Además, los comerciantes se ven obligados a competir con el mercado de frontera y la venta informal en las calles o por internet, a través de redes sociales", detalló Curá.

"La situación que atravesamos los comerciantes es muy complicada y lo peor es que esto no mejora en nada. Venimos esperando hace tiempo que el consumo aumente y eso no sucede", dijo el dirigente empresario, y sumó: "El comercio en Orán está cada vez peor, lamentablemente en medio de esta crisis no tenemos herramientas que nos ayuden a salir adelante. Somos convocados a participar de charlas y congresos, pero nadie propone una solución de fondo, solo hablamos de los temas que ya conocemos".

Reunión en Buenos Aires

"El próximo 25 de julio las distintas Cámaras de Comercio de todo el país nos reuniremos con el flamante Ministro de la Producción de la Nación y plantearemos nuestros problemas esperando tener una respuesta que nos aliente en algo, para poder mejorar", manifestó Curá.

"Nuestra crisis es profunda, muchos comercios están cerrando y encima tenemos la desleal competencia con Bermejo (Bolivia) cuestión que hace que muchos comerciantes estén pensando en cerrar sus locales y con esto será obvio el crecimiento del desempleo en Orán. Necesitamos urgente ser escuchados por las autoridades municipales, provinciales y nacionales", concluyó.

Aumentarán los despidos

En las ultimas semanas se conocieron no solo el cierre de varios negocios en la ciudad de Orán sino también el despido de muchos empleados de grandes cadenas de supermercados o de electrodomésticos, situación que preocupa, porque el panorama no parece mejorar en los próximos meses, sumado a los más de 100 empleados que despidieron de una de las empresas mas grandes del norte salteño como es el Ingenio San Martín del Tabacal.