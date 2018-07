Anderson, a la final de Wimbledon tras 6 horas y media de juego

El sudafricano Kevin Anderson se clasificó para la final de Wimbledon, su segunda en Grand Slam, al derrotar este viernes al estadounidense John Isner durante un duelo de más de 6 horas y media en cinco sets por 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4, 26-24. Ambos tenistas disputaron el segundo partido más largo de la historia del torneo. Anderson se enfrentará el domingo en la final al español Rafa Nadal o al serbio Novak Djokovic, que se miden en la otra semifinal.

A sus 32 años, el sudafricano disputará su segunda final de Grand Slam, después de la perdida en septiembre en el Abierto de Estados Unidos ante Nadal. Es el primer jugador de su país en alcanzar este nivel de la competición en Wimbledon desde 1921 (Brian Norton).

"Anderson vs Isner, a Wimbledon classic - you better believe it"



