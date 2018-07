Se entregó Pity Alvarez: "Yo fui el que disparé, yo lo maté. Era él o yo"

Con gorra de lana azul oscuro, lentes de sol blancos y una bolsa papel madera en sus manos, Álvarez llegó a la comisaría 52 de Villa Lugano minutos antes de las 7 acompañado por su abogado, donde se lo esperó durante toda la madrugada.

"No vengo a declarar, vengo a contar lo que pasó. Lo maté porque si no me iba a matar él, creo que soy inocente", insistió el rockero. Negó además una amistad con la víctima y rechazó que la pelea estuviera relacionada con un tema de drogas.

Luego de hablar con los medios que lo esperaban, dos efectivos de la Policía de la Ciudad salieron de la comisaría, arrestaron al acusado y lo trasladaron a la dependencia.

A partir de ahora, el artista deberá enfrentar un complejo panorama judicial. Es que a la declaración de varios testigos, se suman videos de cámaras de seguridad donde se lo ve descartar el arma y fugarse hacia la provincia de Buenos Aires. Incluso el relato de su novia lo incrimina. Además, se lo vio en un local bailable en el recital de Ulises Bueno. Si realmente hubo una pelea, ¿por qué no se presentó inmediatamente ante la Policía? Esas y otras preguntas deberá contestar a partir de ahora Álvarez.

Hay otro dato que podría deslegitimar su estrategia: al hombre asesinado no le encontraron armas los peritos de la Policía de la Ciudad que trabajaron en la escena del crimen. Tampoco tenía antecedentes violentos.

No es la primera vez que el músico es protagonista de incidentes con armas de fuego. En 2010, fue procesado por amenazar a la mamá de una fan y haber herido a su manager. En 2012 fue detenido cuando caminaba por Villa Lugano, su barrio, con armamento de guerra en la cintura. Además, en julio de 2013 fue apresado por la Gendarmería Nacional también por la portación de un pistola. También acumula una larga nómina de escándalos en sus presentaciones públicas.

A todas estas alertas se agregan sus declaraciones públicas. En la última entrevista que brindó antes del crimen, dijo: "No manejo mi vida". El desenlace fue el peor y le costó la vida al padre de una pequeña niña.