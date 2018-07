Gimnasia, a no bajar el ritmo para continuar arriba en el Anual

Gimnasia y Tiro, obligado a no bajar el ritmo de competencia, saldrá en busca de una nueva victoria que lo ratifique como único líder. El albo de Daniel Ramasco enfrentará al débil San Francisco en el Gigante del Norte, a partir de las 16, por la decimocuarta fecha del Torneo Anual de la Liga Salteña.

Gimnasia, de destacada performance en la competencia doméstica, solo tiene un saldo negativo; cayó con Mitre (3 a 0), en la décima fecha.

Salvo la igualdad frente a Cachorros en la novena fecha (0 a 0), conquistó diez victorias y es el equipo que menos goles en contra recibió en el torneo.

Los dirigidos por el Gato Ramasco llegan con una dosis de confianza importante, la fecha pasada se quedaron la victoria al vencer a Peñarol por 2 a 1.

Todo indica que en esta oportunidad no tendrá mayores inconvenientes para quedarse con los tres puntos, ya que enfrentará al último en las posiciones.

San Francisco, el peor equipo del certamen, no conoce el sabor del triunfo, perdió once de doce partidos que jugó. Con estas estadísticas en contra, es muy difícil que sanfra despierte con el líder del anual.

En el oeste, San Martín, con aspiraciones a escalar posiciones, tendrá la vista de Villa Primavera, con el que se medirá a partir de las 16.

En idéntico horario, Peñarol, en el estadio Mamita Cáseres, se las verá con Deportivo Unión, de pésimo rendimiento en el campeonato.

San Antonio, que cayó con el ciclón en el pendiente que se jugó en jueves pasado, será el anfitrión de Atlas en el estadio Fray Honoraro, a las 16.

Los tigres de la pedrera, que también jugaron un pendiente, golearon a Unión por 5 a 0.

En el estadio Pascual Soler, Villa Primavera enfrentará a Camioneros Argentinos (16).

En tanto, el partido que debían jugar Central Norte y Mitre, quedó postergado y será reprogramado. Por otra parte, en duelo que abrió la decimocuarta fecha, Sanidad goleó a Atlético Libertad en el estadio liguista, por 5 a 0. Anoche al cierre de nuestra edición, Cachorros enfrentaba a Atlético Salta.



El programa:

A las 16

Peñarol vs. Unión

Estadio: Liga Salteña

Árbitro: Matías Pinto

San Antonio vs. Atlas

Estadio: Fray Honorato

Árbitro: Sergio Martínez

Primavera vs. Camioneros

Estadio: Pascual Soler

Árbitro: Luciano Díaz

San Martín vs. Pellegrini

Estadio: San Martín

Árbitro: Matías Alfaro

San Fco. vs. Gimnasia

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Esteban Vicente