La AFA vendió entradas en nombre de las ligas del interior

Un polémico informe complica a la AFA por una supuesta e irregular venta de entradas del Mundial de Rusia, que habría realizado en nombre de las ligas del interior.

Los primeros datos de esta investigación fueron difundidos el viernes pasado y ayer la información tomó repercusión en todo el país.

Con planilla en mano, el verborrágico periodista Alejandro Fantino (también mencionó al colega Lucio Di Matteo como autor del informe), habló del manejo de la casa mayor del fútbol argentino, responsabilizó al presidente Claudio Tapia y a otros principales dirigentes de la AFA, nombró a las ligas implicadas en las triangulaciones y dio nombres y apellidos de algunas personas que fueron beneficiadas.

El sistema de la venta de entradas debía ser el siguiente: la FIFA le envía a la AFA una cierta cantidad de entradas para ser vendidas a las asociaciones o ligas afiliadas en todo el territorio argentino, y estas, por su parte, se las facilita a los dirigentes o clubes que las conforman. Hablamos de entradas oficiales, no protocolares, las mismas que se vendieron a través del sitio oficial de la FIFA.

Pero, según el informe, la AFA vendió esas entradas a empresas, empresarios, políticos y otros personajes, en nombre de algunas ligas del interior.

Por ejemplo, se mencionó que la Liga Sampedrina de Fútbol (de San Pedro, Buenos Aires), compró 100 entradas de categoría 3 (valor de 127 dólares cada entrada). Pero Hugo Cejas, el presidente de dicha liga, negó indignado: “Nosotros no sabíamos. AFA a nosotros no nos dijo nada. Ni Tapia ni Toviggino (presidente del Consejo Federal) ni nadie. A Tapia en las ligas del interior no lo conocemos. Nosotros no estábamos ni enterados de que podíamos solicitar entradas”.

Por su parte, Emilio Quintana, presidente de la Liga Ayacuchense (provincia de Buenos Aires), también se mostró molesto por las entradas que, supuestamente, había comprado la liga que preside. “Ni idea de ese tema, acá nunca hubo un comunicado ni nada por parte de la AFA. Nunca nos dijeron nada. Nunca tuve contacto personal con Tapia ni sabíamos cuántas entradas nos tenían que dar”.

La misma sorpresa se llevó Roberto Giosa, el titular de la Liga Regional de Canals (Córdoba): “Nosotros no encargamos nada. Lo que pido es que AFA salga públicamente a dar una explicación sobre lo ocurrido”.

“A veces quedamos pegados en estas cosas, nos enteramos de esto y nos cayó muy mal. En San Antonio de Areco no teníamos ni idea, no recibimos ninguna entrada. No tenemos ni relación con gente de la AFA. Ni el Consejo Federal nos atiende”, dijo por su parte Sergio Núñez, el presidente de la Liga de Areco (provincia de Buenos Aires), a la que se le vendió más de 300 entradas. “Es una mancha más para la gente que maneja AFA. Nos vamos a poner a disposición de la Justicia”. Y así, la queja, el asombro y la indignación de dirigentes se fueron multiplicando.

AFA no salió a hablar del tema ni tampoco las personalidades que fueron implicadas y que habrían comprado esas entradas que debían ser vendidas en las ligas. Entre ellas se nombraron a empresarios, gente vinculada con la política, familiares y allegados de los principales dirigentes del fút bol.