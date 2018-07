Daniel Cáceres: “Si había entradas para la Liga, nunca lo supimos”

Daniel Cáceres, el presidente de la Liga Salteña, fue consultado sobre la venta irregular que habría realizado la AFA de las entradas del Mundial de Rusia en nombre de las ligas.

Más allá de que en el informe no apareció hasta ayer el nombre de la institución salteña, Cáceres contó: “Acá había gente que estaba interesada en poder conseguir entradas para comprar, pero AFA nunca nos dijo nada sobre esta posibilidad. Si hubo entradas para poder comprar, nunca lo supimos y nunca pedimos nada”, dijo Cáceres a El Tribuno.

“Algo escuché sobre el tema, como si hubieran manipulado esas entradas, pero tampoco supimos más nada”, reiteró.

Para Cáceres, “otra cosa hubiera sido si nos llamaban para preguntar si queríamos o necesitábamos, no hubiera estado mal si esas entradas las envía FIFA para las ligas y los clubes. Pero no tuvimos un comunicado oficial ni nada”, coincidió el dirigente salteño con sus pares de Buenos Aires. “La cantidad que llegó la habrán manejado ellos con algún criterio, pero vaya a saber cómo fue”, agregó.

Cáceres luego opinó que “si se comprueba que hubo un pedido oficial a la FIFA diciendo que las entradas eran para las ligas, el tema es complicado”.

El presidente liguista luego manifestó que si Salta llega aparecer en dichas planillas, “una llamadita mínimamente a la AFA vamos a hacer, y pediríamos una explicación. Pero eso hasta acá no sucedió. Seguramente -insistió- que lo más indicado era llamar a cualquier liga para preguntar si queríamos comprar entradas”.

Cáceres también coincidió con los otros presidentes de las ligas al afirmar el poco contacto de la AFA y el Consejo Federal con el interior. “Con el Consejo siempre hablamos pero por problemáticas de los equipos que juegan en el torneo federal, nada más”.