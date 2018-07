Alertan sobre la falta de una ley de talles nacional y un estudio de medidas argentino

"Se supone que tienen que tener todos los talles, pero quienes conocen que existe una normativa son los únicos que reclaman", expresó María Pía Saravia de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Esta declaración describe la situación en la que se encuentra los salteños al momento de buscar una prenda en las tiendas de la provincia, pese a que desde diciembre de 2016 existe la denominada ley de talles.

En el caso de la Ciudad de Salta, Saravia destacó que la mayoría de las denuncias se debe a la falta de talles, a lo que agregó que hay que investigar si el comercio trajo ropa de todos los tamaños, tal como está expresado en la norma provincial.

La oficina a cargo de Saravia no tiene la facultad de sancionar a quienes incumplan con la ley, pero si se implementa un servicio de escribano, ya que se envía con el denunciante a un representante legal para que se concrete la denuncia, de manera que el escrito tenga validez en el caso de iniciarse una causa judicial.

La Ley 7995 fue sancionada en diciembre de 2016. En la normativa se especifica que los establecimientos industriales y comerciales de confección, venta y provisión de indumentaria deben tener todos los talles. Esto debe aplicarse según lo que expresan las normas IRAM y debe haber una correcta marcación de las prendas.

Cuando la normativa, en su primer artículo hace mención a las normas IRAM se refiere al Instituto Argentino de Normalización y Certificación. La serie IRAM 75300 se refiere a la identificación de la indumentaria a través de medidas corporales. Bajo la premisa de que los talles deben estar basados en las personas y no en la moda, la finalidad de esta serie es orientar tanto a los consumidores como a los productores para evitar anarquía en la marcación de la indumentaria.

Lo que establece la serie es que las prendas para hombres, mujeres y niños se deben identificar según las medidas corporales de las personas a las cuales está destinada la indumentaria. De acuerdo a la serie IRAM 75300, si se trata de una prenda como una remera, la medida corporal principal que la identifica es el contorno del busto o tórax, según sea para mujer u hombre. Si es una prenda como un pantalón, la medida corporal principal es la cintura.

Estas medidas principales se combinan con una medida secundaria como contorno de cadera y altura para completar el talle de la prenda en su totalidad. Esta información se vuelca en un pictograma ya definido, el cual se puede colocar a modo de etiqueta colgante o cosida a la prenda y debe tener un tamaño tal que sea legible y asegure su permanencia hasta tanto llegue a las manos del consumidor.

Teniendo en cuenta la legislación provincial y las normas IRAM, se debe encontrar en todas las tiendas disponibilidad del talle 36 al 48.

Pero ¿cuáles son las medidas antropométricas de la población argentina y cómo se determina el talle de las prendas? La Argentina no cuenta con un estudio antropométrico de la población. El único que se realizó en 2015, bajo la dirección del INTI, fue en Mendoza.

Con respecto a esta realidad, el médico Bernardo Biella explicó a este medio las complicaciones que genera esta falta conocimiento sobre la población, que van más allá que un problema de talles. "En Argentina no tenemos una ley de medidas antropométricas sobre la población, lo que puede derivar en algunos trastornos para la salud física y mental de la población", expresó el profesional.

Biella agregó que los maniquíes que se ven la vidrieras no tienen relación con la talla común de los argentinos. "En 2013 se realizó un relevamiento para conocer cuál es el talle más común en los argentinos, lo que dio como resultado que la mayoría de la población usa el talle L", agregó el exlegislador nacional. Al hacer referencia a los problemas psíquicos que pueden generar los falsos modelos de talles en los medios, el profesional destacó que la franja más afectada es la adolescencia.

Entre los reclamos más frecuentes a las oficinas de Derechos del Consumidor está la falta de talles de jean para jóvenes.

Dos estudios antropométricos fueron suspendidos

“Un tercio de la población argentina sufre patologías alimentarias, el 56% está excedido de peso y el 18% tiene obesidad mórbida, lo que marca problemas severos en nuestra alimentación. Por eso un estudio como el que se hizo en Mendoza, en todo el país sería ideal”, dijo Bernardo Biella a El Tribuno. El médico destacó que el objetivo del trabajo realizado por el INTI en Mendoza era conocer el crecimiento de la población a partir de los 12 años, para luego expandir esto a otras zonas del país y comparar las diferencias de la población en las distintas regiones.

El diputado nacional Alfredo Luenzo presentó un proyecto de estudios antropométricos el año pasado en el Congreso de la Nación, pero por cuestiones de presupuesto no se logró siquiera un análisis en comisión. En diálogo con El Tribuno, Samanta Alonso, de Anybody Argentina, expresó que desde el año pasado están impulsando en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de talles nacional.

Anybody Argentina es una ONG que forma parte del movimiento global Cuerpos en riesgo de extinción “Endangered Bodies”. Alonso es la encargada de prensa de la organización y ante la consulta por la inexistencia de una estudio antropométrico de la población argentina destacó que dentro del proyecto de talles se propuso la realización de una medición de la población nacional.

“En el verano se hizo una prueba piloto en Mar del Plata pero después todo quedó en la nada”, agregó. En cuanto a la falta de oferta de talles en las tiendas, Alonso analizó que varias provincias tienen una ley de talles pero las empresas textiles nacionales no van a fabricar prendas en función de las expresiones de la norma en cada provincia, otra de las razones por las que se requiere de una norma nacional que además estipule un talle promedio del hombre y la mujer argentina.