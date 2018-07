Centurión habló de cómo fue borrado en la Selección

El jugador de Racing habló sobre las charlas que tuvo con Sampaoli: "Me dijo que le servía para su esquema, pero las cosas cambiaron de un día para el otro", contó.

Ricardo Centurión está dolido. El delantero de Racing no perdió la oportunidad de decir lo que siente luego de haber quedado afuera de la lista de jugadores para el Mundial de Rusia. "En un momento me veía adentro de la Selección. Hubiera aportado lo mío, un poco de rebeldía y de encarar, pero no quiero quedar como un vende de humo", aseguró el jugador en una entrevista con Fox Sports Radio.

Además, habló de Jorge Sampaoli, quien ya le había comunicado que iba a ser tenido en cuenta para el Mundial: "Me dijo que era un jugador que le servía para su esquema, pero después las cosas cambiaron de un día para el otro".

"Me hizo ruido que en dos días no esté, porque me había dado la palabra. ¿Qué pasó?", se preguntó Centurión, "duele que a uno en cierto sentido lo boludeen, porque uno pierde el tiempo", agregó. A su vez, dijo que todavía sueña con regresar a la Selección Argentina en un futuro.