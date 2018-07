Echaron de TyC a los periodistas Flavio Azzaro y Daniel Mollo

El canal de cable TyC Sports desvinculó a Flavio Azzaro y Daniel Mollo. Ambos periodistas participaron activamente de la cobertura del Mundial de fútbol de Rusia 2018, que finalizó este domingo, en el programa "No Todo Pasa", conducido por Diego Díaz, que se emitió diariamente desde Rusia.

Azzaro fue muy escueto en sus declaraciones en su programa en Radio Latina: “Los canales reciben presiones. Solo voy a decir que me despidieron de TyC Sports. Estaré moldeado para ciertos medios y para otros no. Por suerte estamos trabajando. Por algo pasan las cosas. Tengo tatuado 'Nada es casualidad'. El próximo tatuaje no sé qué va a decir. Acá decimos lo que pensamos. En TyC laburé con tranquilidad, hasta que quedó claro que esa tranquilidad no era tal”.

Sin embargo, en las redes sociales no fue tan liviano. El periodista publicó una foto de Ricardo Centurión y se comparó con el futbolista, quien quedó afuera de la lista de la Selección en el último corte: “Con Centu tenemos cosas en común. A él lo bajó antes de #Rusia a mí después”.

En ese programa se realizó un minuto de silencio después de la derrota de la Argentina ante Croacia 3 a 0. Durante la cobertura de la Copa del Mundo circuló un video de un episodio de Azzaro en un bar de la ciudad.

Fuente: Diario Popular