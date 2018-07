Habló la chica agredida por usar pañuelo verde: “Quisieron asustarme, no lo lograrán”

La joven que fue brutalmente por una embarazada en Claypole habló tras la golpiza. Aseguró que se trata de una modalidad que la joven con las amigas vienen realizando en el barrio y que lo que buscan es “adiestrarlas” para que no usen más el pañuelo verde. “Preguntó quién estaba a favor del aborto y me dijo que quería un mano a mano conmigo. También dijo que yo le iba a tener que pegar pero era obvio que no lo iba a hacer porque está embarazada”, explicó en declaraciones a C5N.

“Quieren que deje de usar el pañuelo pero yo no lo voy a dejar de usar. Lo llevo a todos lados”, aseguró la joven.

Su mamá, Karen, dijo que en el momento que volvió a su casa quiso hacer la denuncia pero no pudieron. Y que por eso ahora deben hacerle varios estudios médicos para confirmar que no tenga lesiones dentro de la cabeza.

El hecho ocurrió el domingo en una plaza de Cleypole. Una chica embarazada agredió salvajemente a una joven que tenía en una de sus muñecas el pañuelo verde a favor de la legalización del aborto.