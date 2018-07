“Para los que no cumplen con los programas no hay castigos”

Jorge Moya es dirigente del Club Central Norte de la localidad de Embarcación y miembro de la UTD (Unión de Trabajadores Desocupados) de General Mosconi, que en el departamento San Martín lidera José “Pepino” Fernández.

Moya fue el único dirigente de Salta que se animó a avanzar sobre algo que conlleva algunos riesgos personales por el malestar que puede provocar, pero también porque podría traer aparejados hechos de violencia, motivo por el cual ni siquiera los intendentes se animan a poner blanco sobre negro el tema de los programas sociales, que son otorgados a quienes no cumplen con los mínimos requisitos para tenerlos o que no cumplen con la contraprestación (4 horas de lunes a viernes) que exige Desarrollo Social de la Nación para otorgarlos.

La semana pasada tuvieron visitas importantes de la Nación....

Sí, tuvimos la visita del coordinador de Proyectos Productivos Comunitarios del Ministerio de Desarrollo social de la Nación, el licenciado Agustín Pandolfini, que administra el programa de Salario Social Complementario y los proyectos productivos.

Con él recorrimos algunas unidades productivas de la UTD Mosconi. Tenemos el orgullo de enfatizar que en nuestras unidades los beneficiarios trabajan, dignifican y le dan todo el valor que los programas sociales que otorga el Gobierno de la Nación merecen tener.

Hay mucha gente que, llevados por lo que hacen algunos dirigentes o beneficiarios, tiene el peor concepto de los planes sociales . Pero no es nuestro caso, nosotros podemos mostrarle a la gente y a los funcionarios como Pandolfini el trabajo que realizamos.

Ud. es el unico dirigente que se animó a denunciar el otorgamiento irregular de programas sociales...

Lo hice hace varios meses, y en el caso de Embarcación le dieron de baja a 150 personas; en Mosconi las denuncias fueron alrededor de 360 y las hizo el mismo Pepino Fernández.

Se trataba y se trata de gente que percibe el beneficio pero no hacía la contraprestación, al punto que en el caso de Embarcación yo, que soy el encargado de esta unidad productiva, ni los conocía.

Al darse de baja a esos 150 ahora están saliendo altas de quienes realmente tienen ganas de honrar ese beneficio.

En el caso de Embarcación tenemos varios chicos que están cursando el último año de la carrera de educación física y que trabajarán en el club o en los barrios, donde los chicos más necesitan contención.

Con los 5 mil pesos que cobran les ancanza para sus gastos como estudiantes y realmente es una gran satisfacción saber que también estamos colaborando con la formación de estos futuros docentes.

¿Qué otro servicio están prestando los beneficiarios?

Tenemos chicas que estudian el magisterio y trabajan con niños de nuestro club, dos mamás para atender a los más chiquitos, otras señoras que son costureras que están fabricando las chombas para los chicos, arreglando ropas usadas para los niños más carentes de recursos, todas prestando el servicio de 4 horas; en este club que le da muchísima contención a los chicos con el deporte, dentro del mismo club y en otras sedes barriales.

Cuando vino Pandolfini fuimos a ver a otras chicas que tienen un proyecto de apicultura en Vespucio, las obras del tapiado perimetral en el club de Coronel Cornejo y otros beneficiarios que fabrican muebles en la zona industrial de Mosconi. Pero, como el mismo licenciado Pandolfini lo reconoció, para los que nos preocupamos que la gente honre ese plan social no hay premios.

Pero tampoco hay castigos para los dirigentes inescrupulosos que reparten estos beneficios, no exigen la contraprestación porque -como lo sabe el señor Pandolfini y muchos funcionarios de desarrollo social- se quedan con parte de lo que los beneficiarios cobran, esa es la triste realidad.

¿Porqué cree que el Gobierno no toma medidas en esos casos?

Porque si en cualquier lugar se cortan los planes, a las pocas horas tienen cortes de calle, movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires y no se las puede desactivar de ninguna forma, porque muchos están acostumbrados a cobrar sin trabajar.

Eso me parece mal, porque hay gente que realmente necesita de ese monto que cobran, porque al menos le asegura la comida para su familia.

Pero muchos beneficiarios son gente que nunca cumplió con la contraprestación, que a la vez también debe ser beneficiar a otras entidades. Nuestros beneficiarios están dejando el club en las mejores condiciones, han trabajado en la sede local de la ADP y del centro de jubilados, en el caso de los albañiles, plomeros y electricistas.

Otros hicieron huertas en una escuela. La única exigencia es que trabajen esas 4 horas de lunes a viernes, porque el programa es una ayuda y no les impide trabajar en otra cosa.



¿Tienen otros beneficiarios en el resto del departamento?

Había beneficiarios en Aguaray, pero se les dio de baja porque no cumplían con la contraprestación. En Tartagal estos programas los maneja la CCC, pero no sé qué trabajo realizarán. Nosotros podemos mostrar fotos, filmaciones y la gente puede venir a ver, comprobar en qué trabajan nuestros beneficiarios.

Por ser dirigente de un club apuntamos a la contención social de los niños y los adolescentes. Nosotros nos hicimos cargo de este club hace unos 4 años, cuando estaba totalmente abandonado.

Llevamos construido el salon para el gimnasio y el buffet equipado. Tenemos 120 chicos en la escuela de fútbol infantil y participamos con 4 categorías en la Liga de Bermejo.

Hemos instalado una escuela de fútbol en un barrio que tiene serios problemas de adicciones, y durante el receso de verano y de invierno hemos hecho colonias de vacaciones, porque tenemos actividad todo el año.

Y en todas esas actividades han trabajado los beneficiarios de los planes sociales. Por eso es que me duele saber que haya tantos que todavía cobran sin realizar un aporte a la comunidad a la que pertenecen.