Confirmado: Sergia Lazarovich se jubilará cinco años antes

Tras meses de polémica y especulaciones finalmente trascendió desde Anses, que Sergia Lazarovich se jubilará cinco años antes de lo que marca la ley, favorecida por el cambio de DNI. La noticia fue dada a conocer por la directora del Anses, Laura Cartuccia, en una entrevista por Radio 10.

La funcionaria señaló que no hay objeciones de parte del organismo nacional y que ellos no están para juzgar la decisión que toman los ciudadanos en su ámbito privado.

Lo que sorprendió es que los tramites fueron iniciados en mayo de este año, ya que cuando fue consultada oportunamente por la prensa salteña, Sergia daba a entender que el cambio de DNI se basaba en convicciones personales y no para especular con cuestiones previsionales.

Cuando surgió el caso de Lazarovich, abogados salteños expicaron que el cambio de nombre evidenció un vacío legal en la ley de identidad de género. Rápidamente, el país se hizo eco y se reabrió un debate por la diferencia de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres. Curiosamente tras cumplir 60 años, cambió su género en el DNI: Sergio Lazarovich ahora es Sergia Lazarovich.

En marzo de este año surgió el interrogante ¿Anses le daría la jubilación?. Hoy la respuesta es concreta, sí.

La pregunta sobrevolaba las conversaciones e incluso ocupó grandes espacios en los medios de comunicación del país.

Lazarovich, con título de contador, trabaja en la AFIP y ejerce la docencia universitaria. "Me cambié de género porque tengo convicción", expresó por aquellos días en una breve charla con El Tribuno.