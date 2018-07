Uno de los artistas de nuestra provincia con mayor apego en el público femenino se llama Gaby Morales, las mujeres suspiran de manera permanente en cada una de sus presentaciones.

El “Oso”, como lo conocen en el circuito musical, está viviendo nuevas experiencias, y eso lo motiva para buscar nuevos horizontes que lo posicionen en mejor escala dentro de su carrera artística.

Hace algún tiempo, el joven cantante recibió el título de Embajador turístico y cultural, otorgado por el Ministerio de Turismo y Cultura la Provincia. El lema de este reconocimiento público es “llevar a Salta adonde vayas”.

Para Gaby la principal fuente de inspiración es el cariño y la buena onda de la gente. Y ahora sus ojos están centrados en la actuación, será uno de los protagonistas de la obra “Aladino y la lámpara maravillosa... un infantil hecho magia”.

La sorprendente pieza teatral infantil se estrenará hoy y se repondrá todos los días hasta el 15 de julio. Se inicia a las 15, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, Caseros 460.

Morales nos visitó en el complejo editorial de diario El Tribuno para contar su flamante proyecto.

¿Una nueva experiencia en tu carrera artística?

Me encanta, jamás imaginé que me atraparía de esta manera. Siempre quise incursionar en la actuación pero por un motivo u otro siempre postergaba mis anhelos. Amo la comedia musical y ahora tengo la oportunidad de actuar sobre las tablas.

¿Interpretás el papel de Aladino?

Si, hace tres meses que venimos trabajando a full, es increíble de qué manera la actuación me enseñó a liberarme. Lógicamente que tengo un agradecimiento enorme para mis compañeros que todos los días me dejan una enseñanza. Durante la obra canto, bailo y actúo. Los productores frotaron la lámpara mágica y me convertí en Aladino.

¿De qué trata la obra infantil?

La magia y el hechizo de los cuentos de Las mil y una noches, en esta versión musical de “Aladino y la lámpara maravillosa”, nos trae las aventuras del joven Aladino y su lucha contra Salim, el malvado mago africano, por conquistar el poder de los genios del anillo y la lámpara y así ganar el corazón de la hermosa princesa Jazmín. Un infantil plagado de aventuras, romance, humor y canciones, en el marco de Oriente Medio.

¿Te sentís cómodo con las canciones?

Claro que sí, son temas inéditos que pertenecen a los responsables de la obra. Yo interactúo con los niños durante gran parte del espectáculo, somos muchas voces en el show, y eso le da un marco especial a la puesta en escena. Cerca de 20 personas compartimos el escenario. Además, existe la posibilidad de que la obra recorra la provincia, eso sería maravilloso.

¿Qué venís haciendo en tu carrera como cantante?

Venimos afrontando actuaciones en todo el país, y ya estamos realizando la selección de temas para mi cuarto material discográfico, que se realizará con productores de Buenos Aires. En esta placa regresaremos al folclore, con zambas, chacareras y canciones. Esperamos que antes de fin de año esté en la calle.

La idea es no detenerse laboralmente...

No obstante, considero que si bien logré cosas increíbles y pude cumplir varios de mis sueños y anhelos, ahora el camino depende de cada uno, del empeño y la dedicación con la que trabaje. La humildad, en este sentido, es un baluarte del éxito. Sigo siendo el mismo chico de siempre, con los mismos amigos y hago las mismas cosas que hacía antes de entrar al programa de Operación Triunfo. La soberbia y el ego no llevan a ningún lado. Nunca hay que olvidarse de dónde viene uno, de sus raíces, de su crianza, de sus amigos y mucho menos de su familia. Esas personas son las que siempre van a estar a tu lado. Nunca hay que olvidarse de que las estrellas sólo están en el cielo.

Siempre estás pensando en tu Salta...

El reconocimiento que la gente me otorga a nivel personal me reconforta mucho más que aquel que cosecho por mis dotes profesionales. Creo que no te sirve ser un artista de renombre si las personas no te reconocen primero como ser humano. Los salteños son especiales por los valores que hay en nuestra provincia. Siempre apoyan a sus artistas. Le agradezco de corazón a mis comprovincianos por el cariño inmenso que me brindan día a día. Nunca dejaré de llevar a mi provincia a cada rincón del país adonde me toque cantar.