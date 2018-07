James es la gran duda de Pekerman para hoy

Si James Rodríguez juega o no ante Inglaterra será una duda a despejar hoy, poco antes del partido ante Inglaterra por los octavos del Mundial. ¿Estrategia o fe en una milagrosa recuperación?

Un día antes del duelo, el técnico José Pekerman no descartó ni confirmó la presencia del mejor jugador de Colombia como titular en el estadio del Spartak en Moscú.

“Tuvimos la buena noticia del resultado de prueba médica, resonancia, no tiene rotura grave ni grande. Ha evolucionado mucho”, detalló el entrenador argentino el lunes en la rueda de prensa oficial previa al partido. “Tenemos un día y medio aún para seguir con su recuperación. Esperamos que en esto que queda pueda estar.

Según el último parte médico, el jugador del Bayern Múnich fue diagnosticado con un edema en la pantorrilla derecha.

El máximo goleador del Mundial de Brasil hace cuatro años jugó apenas 30 minutos iniciales del choque contra Senegal que Colombia ganó 1 a 0 para meterse a octavos.

Poco después de la declaración de Pekerman, James realizó ejercicios diferenciados durante el reconocimiento del campo de juego del Spartak.

El enlace permaneció recostado sobre una colchoneta practicando movimientos mínimos de elongación.

En caso de que James no juegue, el extremo Luis Fernando Muriel se perfila como su reemplazante. El futbolista del Sevilla lo sustituyó contra Senegal y dejó buena impresión.

“La charla del partido será una hora antes, sabiendo las condiciones de todos”, respondió Pekerman al ser concultado sobre el reemplazo de Ja mes.

Probables alineaciones:

Colombia: David Ospina - Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Johan Mojica - Carlos Sánchez, Wilmar Barrios - Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe o Luis Fernando Muriel, Juan Fernando Quintero - Radamel Falcao García. DT: José Pekerman.

Inglaterra: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Delle Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling y Harry Kane. DT: Gareth Southgate.