La familia Yavi recibió emocionada la noticia de que Iris apareció sana y salva

"Estoy muy feliz de saber que hallaron en buen estado de salud a mi hija. La noticia le devolvió la vida a mi familia, a sus tíos y hasta al padrino de nacimiento que vino a acompañarnos en tantos días tan desesperantes", dijo ayer en su casa de Las Costas, Jorge Humberto Yavi, padre de Iris, la menor de 14 años que estuvo desaparecida durante 13 días. La jovencita fue encontrada en la provincia de Buenos Aires, junto a la persona que la familia sospechaba: Facundo Chocobar, de 27 años.

Rodeado de su familia, Yavi dijo que recibió la noticia a las 14 de ayer. "Yo había ido a la ciudad a buscar del colegio a mi otra hija, porque ya estoy curado de espanto y el teléfono sonaba en mi campera insistentemente. Me apeé de la moto al ingresar a San Lorenzo y desde la policía me comunicaron que había novedades importantes", contó el hombre. Y agregó: "Me fui con el corazón en la boca y llegué a la puerta de mi casa cuando encontré a los policías esperándome".

Dijo que vio a los uniformados sonrientes y le manifestaron que Iris de los Ángeles estaba bien, que había sido ubicada en un hostal de Buenos Aires, en el Once, y que estaba con Facundo Chocobar, como sospechó desde un comienzo. "Mi esposa lloraba de alegría y yo no encontraba palabras para agradecer, ya que horas antes nos estábamos preparando para lo peor", reconoció. Y como muestra de lo emocionado que estaba expresó a El Tribuno: "­Qué alegría, hermano, no sabés qué alegría tengo!".

Luego explicó que desde el 6 de julio, junto a su familia, hizo todo lo posible para ubicar a su hija. "Cuando estábamos demolidos recibimos el aliento de sus compañeros de colegio y el espaldarazo de El Tribuno, y eso sirvió para que se intensificara la búsqueda", destacó.

Con una sensación de desencanto Yavi señaló que "lo único malo es que no me dejaron viajar para reencontrarme con mi hija. Me dijeron que no de varias maneras, pero después me entero que va hacia Buenos Aires una comitiva de funcionarios que integran un equipo no sé de qué. La cuestión es que el padre está pintado". El hombre manifestó que "fui yo quien motorizó su búsqueda, el que aportó los datos. Fui yo la víctima de un robo, el padre de la niña y la persona en quien ella, equivocada o no, confía. Pero ya ve, voy a tener que esperar otras largas horas, aunque éstas son llenas de alegría al saber que mi hija volverá a casa".

El rapto

Para la familia Yavi se trató de un rapto, pergeñado por Chocobar, desde un tiempo atrás. "Nosotros estamos seguros de que esa persona fue preparando a mi hija para tomar el dinero para la fuga. Esperó que cobrara mis haberes y la obligó a sacar el dinero y por eso Iris salió con lo puesto, sin documento y sin decir adiós. En algún lugar la esperó y de allí huyeron en un remise hacia Jujuy, donde abordaron un ómnibus", comentó Yavi.

Los pormenores de cómo evadió los controles o cómo compró los pasajes se desconocen. "Lo que nos informaron es que la policía localizó el celular de Chocobar y a través de él llegaron hasta donde tenía escondida o raptada a mi hija. El daño que ese hombre provocó a nuestra familia es irremediable. Desde las habladurías que echaron sus familiares hasta la exposición pública del honor de mi hija y el manto de sospecha que cae sobre nuestra humilde y trabajadora familia", dijo. Sin embargo, resaltó que "eso no puede ensombrecer nuestra alegría por su regreso, por el éxito de la investigación y porque este caso tuvo un final si se quiere feliz". Al referirse a Chocobar lo definió como "un impresentable", pero que lo consuela saber que "tendrá demasiado tiempo para reflexionar sobre sus caprichos amorosos. Al menos eso esperamos".

La fiscal penal Gabriela Romero Nayar informó a las 14 que la Policía Bonaerense encontró a la menor en Buenos Aires. La misma se hallaba en compañía de Facundo Chocobar. Iris fue hallada en horas de la mañana en un hotel, a donde habría llegado en ómnibus en compañía de Chocobar, sobre quien pesaba un pedido de detención. No se informó cuándo la menor llegará a esta ciudad.