Se cumple a medias la sentencia por la contaminación del río

Funcionarios provinciales y municipales se presentaron ayer por la mañana en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial para una audiencia informativa dentro de la causa por la contaminación del río Arenales. Cerca de cumplirse un año de la sentencia que fijó diferentes acciones que los organismos oficiales debían llevar a cabo, las exposiciones dejaron insatisfechos a los vecinos y con dudas a los funcionarios judiciales.

Las inundaciones sufridas en el 2011 empujaron a más de 150 vecinos a promover acciones legales contra la Municipalidad, Aguas del Norte, el Gobierno provincial y la empresa Marozzi por la mala administración del afluente. Los denunciantes pidieron diferentes acciones para el encauce y saneamiento del río a las que el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, hizo lugar.

El magistrado abrió la audiencia resaltando que la reciente apelación presentada por una de las partes demandadas no implica que no se cumpla con la sentencia. Además, recordó que se trabaja sobre una sentencia que ya fue ratificada por la Corte de Justicia de Salta. Así, Domínguez dejaba en claro la importancia de los requerimientos que les hizo a los organismos oficiales.

El fiscal de Cámara, Ramiro Michel Cullen, deberá analizar lo expuesto por las diferentes partes. Si bien se evitó dar declaraciones, fuentes judiciales dejaron entrever que para el letrado la sentencia no estaría siendo cumplida.

En marzo, el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) estudió tres puntos diferentes del Arenales, y advirtió que la situación era "alarmante" por los niveles de metales pesados y bacterias.

"Las muestras que tomó el CIF no son significativas", dijo la doctora Santa María, quien representó a la Secretaría de Recursos Hídricos. La funcionaria justificó que el río Arenales es un río de montaña, por lo que arrastra sedimentos y debe tenerse en cuenta la fecha en que se toma la muestra. "No es lo mismo cuando es época estival y hay más agua, allí se puede ver menos concentración", aseguró. "Pero los contaminantes no pueden desaparecer río abajo", cuestionó el juez. Santa María no desmintió el estudio oficial pero pidió tener en cuenta ese aspecto.

"Desde junio hasta agosto y en septiembre es cuando el río trae menos agua", explicó en su turno el jefe de monitoreo de la Secretaría de Recursos Hídricos, Omar Zapata. El CIF tomó las muestras en marzo.

Además, el ingeniero hizo hincapié en que desde el 2012 la Secretaría realiza 25 puntos de muestreo entre los que se incluye al Arenales y que este año se ampliarían a 29. Por la falta de recursos técnicos para medir metales pesados, la Secretaría recurrió a la empresa Induser (que también realiza estudios para Agrotécnica Fueguina). "Arrancamos con los estudios en la zona de la planta depuradora y el vertedero San Javier. Pudimos observar que algunos valores de metales se mantenían antes y después del vertedero", manifestó.

Ante la aseveración, Domínguez intercedió en su relato y consultó: "¿Puede aseverar que el vertedero no contamina?". La respuesta fue negativa.

La sentencia

La sentencia que dictó el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, en septiembre del año pasado le exigía a la Provincia, la Municipalidad y a Cosaysa (Aguas del Norte) confeccionar, presentar y ejecutar un plan de manejo del río Arenales, un plan sanitario de emergencia y un plan de monitoreo.

En tanto que a la empresa Néstor A. Marozzi SA le mandó retirar los metros necesarios de avance de su propiedad, para que los límites del inmueble coincidan con los estribos del puente sobre la avenida Tavella.