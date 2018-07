Larga el Mundial de hockey en Londres

Otro Mundial se pone en marcha hoy. El fútbol da paso al hockey sobre césped femenino con la disputa de la Copa del Mundo en Londres, que tendrá la participación de 16 equipos, entre ellos el argentino.

Hoy se jugarán cuatro encuentros con el siguiente programa: Alemania vs. Sudáfrica (a las 8), Inglaterra vs. India (10), Estados Unidos vs. Irlanda (14) y Australia vs. Japón (16).

Dirigidas por Agustín Corradini, las Leonas debutarán mañana frente a España en la primera fecha del grupo C, que además comparten con Alemania y Sudáfrica, con quienes se enfrentarán el 25 y el 28 de julio, respectivamente.

En sistema de todos contra todos en la fase de grupos, el primero se clasificará directamente a cuartos de final, mientras que el segundo y el tercero de cada zona deberá disputar una clasificación previa.

El equipo argentino cuenta con la joven pero experimentada Delfina Merino, quien fue mejor jugadora del mundo en 2017, parte del equipo campeón del Mundial 2010 y tercero en 2014.

Además, habrá diez jugadoras que harán su presentación mundialista en un plantel que tiene un promedio de edad apenas superior a los 25 años.

Las Leonas suman dos títulos mundiales, logrados en Perth 2002 y Rosario 2010, y tres subcampeonatos (Mandelieu 1974, Berlín 1976 y Dublin 1994). Además, lograron cuatro medallas olímpicas, dos de plata (Sydney 2000 y Londres 2012) y dos de bronce (Atenas 2004 y Pekín 2008).