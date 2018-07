“Hay una gran parte de la sociedad salteña que no está representada”

Es una de las militantes de la primera hora. Cuándo juró como diputada nacional por Buenos Aires, lo hizo con un pañuelo verde, el que aún muchos no lo asociaban con el pedido por el aborto legal seguro y gratuito. La clandestinidad fue la bandera elegida para su discurso en la sesión por la legalización del aborto.

Qué mejor testimonio de la clandestinidad de quien no sabe si nació en agosto o septiembre de 1977. La fecha no es importante.

Sin saber sus verdaderos orígenes, Donda, que nació en la ESMA, comenzó a militar en comedores y luego en la Universidad de Buenos Aires.

“Que vengan y que me cuenten”, invitó en la Cámara de Diputados. “Estamos discutiendo aborto legal o aborto clandestino”, afirmó.

La discusión ahora la trajo a Salta. Esta semana se reunió con el gobernador Juan Manuel Urtubey acompañada por la cineasta Lucrecia Martel, y la actriz Adriana Salonia, del Colectivo de Actrices Argentinas que se creó recientemente.

¿Cómo les fue en la reunión con Urtubey?

Es un hombre dispuesto a escuchar. Nos dijo que compartía algunos de los conceptos con nosotras, pero que él no podía influir sobre los votos de los senadores.

¿Cómo es el recorrido que están realizando?

Estuvimos en Santa Fe, Chaco, Córdoba y vamos a estar en Mendoza. Hay mucho desconocimiento y eso construye prejuicio, así que en la medida que podamos hacer conocida la media sanción que se logró en Diputados, podemos ir destruyendo esos prejuicios.

¿Cuáles son los prejuicios que pudieron identificar?

Que las mujeres vamos a salir a abortar todas en masa apenas salga la ley, que queremos fomentar el aborto, que con la ley permitimos que se aborten embriones hasta el noveno mes de embarazo.

Y cuando se empieza a conocer, esos prejuicios en la gente razonable que están arraigadas a creencias religiosas, o no, pero que consideran que el Estado tiene que ser laico y gobernar para todos, comienzan a ceder.

¿Cuál es la situación de abortos clandestinos en Salta?

Salta es una provincia donde las mujeres abortan, como en cualquier otra provincia del país, donde los egresos por abortos clandestinos de los hospitales públicos son altos, donde el gasto público es alto. Cada uno de los ingresos por complicaciones de los abortos clandestinos tienen a mujeres que llegan en un muy mal estado de salud y que pasan un promedio de diez días internadas. Es una provincia con una necesidad grande que necesita una ley que nacionalmente las proteja.

Se habla de “las hijas de los pañuelos blancos, madres de los pañuelos verdes”. ¿Crees que hay una nueva militancia que no había antes?

Hay muchas personas que se han interesado en este tema y que se han movilizado. Me parece que existen las condiciones para decir que viene una cuarta oleada del feminismo y que este debate acerca de cómo mejorar la calidad de vida de las mujeres en nuestro país llegó para quedarse.

El movimiento feminista en Salta llegó a las calles, pero no tuvo representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Crees que es una deuda del feminismo salteño?

Los y las salteñas irán encontrando los mecanismos para que se elijan esos y esas representantes. Pero sí creo que tiene que saldarse, porque hay una gran parte de la sociedad salteña que no está representada. Presentar una provincia homogénea, no es ajustado a la realidad. Hoy hay una provincia donde hay una sociedad que discute y que debate, hay movimiento social. Todos los sectores sociales que van emergiendo, que van apareciendo, buscan representación. Así que va a pasar, naturalmente va a pasar. En la política tiene que haber también un eco, una representación de esto.

Lucrecia Martel se sumó al pedido. ¿Cómo ves la organización del movimiento en Salta?

Lucrecia es una emergente y una mujer destacada. Pero hay en Salta muchas mujeres que por lo debajo y anónimamente sostienen estas banderas, estos reclamos, y con mucha dificultad, porque el no ser conocida te genera mayor vulnerabilidad ante aquellos intolerantes y autoritarios. Martel le da legitimidad, todas debemos estar agradecidas a aquellas mujeres que como Lucrecia, se ponen al hombro estas leyes, que con su legitimidad, legitiman la propia lucha.

¿Crees que, como se dice, este debate es un oportunismo de Macri para evitar algunos otros temas urgentes?

Decir eso es decir que este tema no es importante, que este tema no oculta nada. Y este tema lo que pone en evidencia es la situación de la mujer. ¿Si la cuestión económica es importante? Sí, claro. ¿El ajuste es importante? Sí. Nadie puede dudar que no esté en contra. El ajuste es importante, y las mujeres que se van a su casa sin un útero después de estar internada un mes... también son importantes.

Diferentes sectores de la sociedad se pronunciaron en contra. ¿Hubo manifestaciones de algún sector o el modo en que lo hizo que te haya sorprendido?

El nivel de violencia aceptado por la Iglesia en general me sorprendió. No esperaba tan poco respeto a las normas de la democracia. Me parece que hay que hacer un esfuerzo de parte de todas las instituciones. Las instituciones están formadas por personas, pero bueno... En el caso de la Iglesia, al ser una institución verticalista, sería bueno que se instruya a los sacerdotes y curas a no despertar con sus palabras situaciones de odio, intolerancia y violencia.

Están habiendo muchos casos de violencia... ¿Te agredieron por estar a favor?

La verdad que no me pasó. Lo que me pasa son muestras de cariño y de afecto. No me pasó ser víctima de ningún acto de violencia. Sé que ha ocurrido en muchos lugares del país, a muchas chicas. Pero tenemos que ser conscientes de muchas cosas. Instalamos una discusión nacionalmente por la fuerza del movimiento feminista. Estamos instalando los argumentos de por qué es necesaria esta ley. Argumentos nos sobran. Cuando hay que recurrir a la violencia es porque no tenés argumentos. Los que no tienen argumentos son los del otro lado. Entonces nosotras tenemos que salir a la calle orgullosas, con nuestro pañuelo verde y el 8 de agosto estar en la plaza del Congreso si hay posibilidades de estar ahí; o en las plazas de cada provincia. Esperando que los senadores por fin les den una respuesta a las mujeres y nos digan qué modelo de país quieren construir: una sociedad donde el aborto siga siendo clandestino, o una sociedad donde todo se dé en el marco de la legalidad.

¿Están manteniendo conversaciones con algunos senadores?

Con todos. Creo que vamos a ganar, que el 8 va a haber ley. Vamos a trabajar para que así sea.

¿Hablaron de modificaciones?

Algunos hablan de modificaciones. Por eso estamos charlando con todos, para escuchar cuáles son y por qué. Creo que algunas de ellas podrían ser saldadas en el debate fácilmente.

¿Qué modificaciones están planteando?

Hay varias, algunas tienen que ver con la objeción de conciencia. Es bueno que todos sepan que el mismo artículo que está en esta ley, ya está en una ley anterior, que es la ley que permite que las mujeres puedan ligarse las trompas y que los hombres puedan realizarse las vasectomías de manera gratuita. Esa legislación también prevé la objeción de conciencia. Fue sancionada hace muchos años y ya está en el plexo jurídico.

Como en Buenos Aires, en Salta hay clínicas que difundieron su oposición a practicar abortos...

Todos tenemos derecho a expresarnos. Ellos se pueden expresar también. Lo que es bueno es que entiendan que cuando la ley salga, la van a tener que cumplir.

¿Te sorprendió el cambio de opinión de Cristina Kirchner?

No me sorprendió. Hay muchos senadores y diputados que cambiaron su postura.

¿Qué te parece el nivel de debate que se está dando en el Senado?

Nosotras tenemos muy buenos representantes, del otro lado me parece que no. No tienen argumentos, van a denostar, a insultar. El nivel de ellos es cada vez más bajo.