Insumos de odontología subieron hasta un 50% por la devaluación

A los odontólogos, la crisis los afecta fuerte. Los insumos que utilizan para atender a los pacientes están dolarizados y se fueron por las nubes este año. Además, padecen retrasos en los pagos de las obras sociales.

Antonio Abud, presidente de la Asociación Odontológica Salteña (AOS), confirmó que el costo de los materiales subieron más de un 50 por ciento, ya que la gran mayoría de ellos se encuentran dolarizados.

El 80 por ciento de los insumos para las prestaciones proviene de otros países.

En cuanto a los atrasos que ya son una costumbre de las prepagas y obras sociales, los odontólogos salteños se quejan principalmente del IPS (Instituto Provincial de la Salud). Sostienen que existe una demora de tres meses.

En un contexto inflacionario, esto significa un problema y una pérdida en las ganancias para los profesionales. Cuando cobran, arrastran un fuerte desfasaje desde que realizaron las prácticas odontológicas a los afiliados.

"Básicamente, el problema que tenemos es que la odontología es una profesión que está dolarizada, porque tenemos la mayoría de los insumos importados. Entonces, se cotizan en dólares y han aumentado bastante desde principios de año hasta ahora", remarcó Abud en diálogo con El Tribuno.

"Eso nos complica porque no es un costo que podamos trasladar al paciente porque la obra social te paga un arancel determinado donde están incluidos el gasto y el honorario", explico el profesional.

"Además, todos los aumentos que hacen las empresas de equipamiento odontológico se trasladan inmediatamente y a veces de forma adelantada a los insumos", advirtió el titular de la AOS.

Menos ganancias

Las estructuras de costo base que manejan los odontólogos son superiores a los aranceles que pagan desde las obras sociales.

Muchas veces no llegan a cubrir la columna de los gastos fijos.

"Prácticamente, el profesional termina resignando sus honorarios con respecto a los aranceles", acentuó.

Agregó que a los profesionales les cuesta acomodarse a estos cambios.

El reclamo

La situación con el IPS fue calificada como dramática para la mayoría de los profesionales. "Son tres meses de atraso en los pagos, aparte de que nos suben los insumos inmediatamente", manifestó Abud.

El profesional explicó que cada vez que el IPS otorga un aumento en las prestaciones, los odontólogos lo están percibiendo en sus bolsillos noventa días después.

"En crisis, esa cadena de pago dilatada se siente mucho más porque estás haciendo una práctica a un precio determinado pero cuando lo cobrás es insuficiente. Con una inflación de tres puntos mensuales, ese aumento fue absorbido y superado. Los profesionales terminamos subsidiando y financiando a las obras sociales. La inflación se termina comiendo todos los aumentos", sentenció el odontólogo.

Menos pacientes

En octubre de 2016, la Asociación Odontológica Salteña había denunciado que en esa época ya se notaba menor cantidad de personas en los consultorios, ya que los pacientes evaluaban dos veces su presupuesto antes de iniciar un tratamiento de mediana y alta complejidad.

Un año después, la situación no mejoró.

Antonio Abud expresó que cada vez más los pacientes se están volcando a los servicios públicos porque no pueden pagar el coseguro.

"Desde la Asociación estamos en continua conversación con las obras sociales, sobre todo el IPS, que es la que pone el pan en la mesa de casi todos los profesionales de la provincia ya que tiene mayor cantidad de afiliados, además de estar en toda la provincia", destacó el titular de la Asociación Odontológica Salteña

El cobro de aranceles diferenciados

Ante la falta de respuestas de recomposición arancelaria por parte de las obras sociales, muchos profesionales deciden cobrar a sus pacientes un arancel diferenciado para poder solventar los incrementos en el costo de los insumos y para cubrir los gastos de las prácticas odontológicas, que se encuentran desfasados.

Ante esta problemática, el presidente de la Asociación Odontológica Salteña (AOS), Antonio Abud, lamentó la situación donde el profesional termina cobrándole aranceles diferenciados a los pacientes, lo que comúnmente se llama plus.

Según el representante de la institución, muchas veces los profesionales que están en los padrones con aranceles diferenciados intentan compensar los costos reales de la práctica, donde muchas veces resignan mucho, en lo que se refiere a ganancias porque hay costos fijos que no se pueden disminuir.

“El paciente entiende, sabe que para tener una buena prestación tiene que pagar ese plus. Es un pacto que se hace con el paciente donde se arregla ese pago. Aparte, existe el ejercicio libre de la profesión y del paciente a elegir, por eso si un profesional cobra se puede ir a otro porque hay otros que no lo hacen, aunque los aranceles son insuficientes”, destacó el profesional.

Al mismo tiempo que en medicina, en odontología se empezó a implementar el plus para los pacientes de algunas obras sociales, ante la inexistencia de respuesta de las prepagas y las obras sociales. La falta de recomposición arancelaria en el sector es el punto central que plantean los odontólogos.

“El profesional tiene que sacar la diferencia de algún lado. Las obras sociales no cuidan al profesional porque no está bien remunerado y tampoco cuidan a los afiliados porque no están pagando una prestación que corresponde como asociado”, agregó.