Morales se refirió al cierre del Ingenio San Isidro como "buenas noticias"

Luego de realizar una serie de inauguraciones en la localidad de San Pedro, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, realizó una declaración un tanto polémica al ser entrevistado por el medio Jujuy Ahora.

Mientras destacaba el desarrollo de la actividad industrial sanpedreña, Morales se refirió al cierre del Ingenio San Isidro y los beneficios que esto traería a esa localidad ante el inminente inicio de zafra en el Ingenio La Esperanza.

"Se están haciendo las pruebas de gas. Apenas se termine con eso estará el inicio. En este momento se está discutiendo el convenio definitivo con la empresa, los trabajadores, el juzgado, el gobierno de la provincia así que diría que son días definitivos. La oferta de un grupo privado está hecha, hay algunos requisitos que tienen que ver con que el compromiso es pagar el convenio colectivo de Río Grande La Mendieta o Ledesma, no el convenio que había que era un convenio totalmente atrofiado, era para que elijan los trabajadores. En el tema de las indemnizaciones se está llegando a un acuerdo, espero que se pueda avanzar en estos días. No solo queremos que empiece rápido la zafra, sino que empiece la nueva empresa trabajando. Hay buenas noticias respecto a que debido al cierre del Ingenio San Isidro quieren moler la caña acá, eso mejorará la rentabilidad, esta es una muy buena oportunidad para que no nos pase lo que pasó en San Isidro, nosotros evitamos con la intervención del gobierno que nos pase lo que ya sabemos. Los trabajadores están acompañando, con complicaciones, es muy difícil para ellos, han entendido el proceso que es duro pero que todos tenemos que hacer un esfuerzo para mantener la fuente de trabajo y de producción”, señaló.