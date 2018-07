Arribó el primer tren con turistas en vacaciones de julio

En la mañana del lunes, cumpliendo con el cronograma anunciado por la SOFSE, arribó a la ciudad de Güemes el primer tren turístico de invierno con una apreciable cantidad de turistas, en su mayoría provenientes de la capital salteña. Este viaje se va a repetir todos los lunes, miércoles y viernes de cada semana durante el mes de julio, con salida desde la estación de Salta a las 8.30, arribando a la estación de Güemes a las 10. El regreso del tren a Salta es inmediato, la salida se produce a las 10.30, sin embargo las personas que realizaron el viaje tienen la posibilidad de sacar un pasaje para el tren de las 15 y aprovechar la oportunidad para recorrer la ciudad de Güemes.

A pesar de que los viajes ya dieron inicio, la apertura de la temporada turística con la recepción y reconocimiento al primer turista que arribe al andén tendrá lugar el próximo miércoles 4, día en el cual la Dirección de Cultura pondrá a disposición de los visitantes diversas actividades en la estación Santa Rosa. La primera experiencia de un tren de turismo que se dispuso desde la SOFSE tuvo lugar durante las vacaciones de verano con un doble objetivo, el primero es saber cuál sería la respuesta de la gente al incremento de una frecuencia más al sistema de transporte ferroviario. La segunda fue la de colaborar con el municipio con el traslado de turistas a la tierra de Güemes. En los dos meses que la nueva frecuencia estuvo disponible, entre enero y febrero, se pudo apreciar que el uso fue masivo, las duplas estuvieron ocupadas en un 90%. Con esos resultados, la SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado) por medio de su titular, Marcelo Orfini, anticipó el estudio de nuevas frecuencias para ser incorporadas al tren de pasajeros en forma permanente, “es muy costoso poner sobre las vías una dupla como las que circulan a Güemes, por esa razón es muy importante para nosotros saber cuál será la respuesta de la comunidad, si la capacidad del tren será cubierta o realizará viajes con pocos pasajeros. En estos meses de prueba pudimos comprobar que existe una gran demanda, por lo tanto vamos a estudiar nuevos horarios para que sean incorporados a corto plazo”, expresó Orfini. Sin embargo transcurridos cinco meses de aquellas declaraciones, no se produjo ninguno de los cambios anunciados, el regreso del tren de turismo abre nuevas expectativas a futuro.

Para esta nueva etapa del tren de turismo, desde el municipio se dispuso de un calendario de actividades que serán puestas a disposición de las personas que arriben a General Güemes desde la estación, “hemos diagramado actividades en base a lo que contamos en nuestro municipio, como el cine, nuestro centro cultural, el complejo polideportivo, las plazas y los lugares históricos, vamos a trabajar para que permanezcan el mayor tiempo posible en nuestra ciudad”, expresó Mónica Valdiviezo, directora de Cultura. El tren de pasajeros durante el resto del año, permite un gran ahorro, con un boleto de solo $7 contra los $ 70 del colectivo o los $80 de los remises compartidos.

Alberto Rodríguez es un exferroviario, llegó a Güemes disfrutando del tren turístico y se llenó de emociones, “hace muchos años que no subo a un tren, yo era telegrafista en la estación de Salta, me despidieron cuando el ferrocarril se privatizó durante la presidencia de Menem, desde entonces que no viajo en un tren, hoy pude hacerlo nuevamente junto a mi esposa, me llenó de emoción y de recuerdos, voy a regresar pero con mis nietos, para que tengan la experiencia de viajar en un tren”, finalizó emocionado Rodríguez.