17°
17 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Liga Profesional
cine salteño
jueza Julieta Makintach
Moria Casán
Salta
Donald Trump
Cámara de diputados
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Chayanne
Central Norte
Central Norte se queda sin entrenador: Pablo Fornasari presentó su renuncia

El técnico seguiría su carrera en Racing de Córdoba, otro club de la Primera Nacional.
Lunes, 17 de noviembre de 2025 21:48
Pablo Fornasari dejó de ser el director técnico del plantel profesional de Central Norte. El DT presentó su renuncia en las últimas horas, ante la propuesta que recibió de otro club de la categoría: Racing de Córdoba.

El entrenador, que venía trabajando mientras la dirigencia avanzaba en algunas desvinculaciones dentro del plantel, decidió dar un paso al costado y no continuar en Salta, luego de exponer el interés y ofrecimiento que le habrían hecho desde el club cordobés.

Los dirigentes de Central Norte aceptaron su partida con un resarcimiento económico, ya que Fornasari tenía contrato con el club cuervo hasta diciembre de 2026.

Noticia en desarrollo...

Temas de la nota

