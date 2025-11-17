Chayanne en Argentina: cuándo se venden las entradas para el recital en Vélez

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El furor por Chayanne en Argentina es total. Tras agotar en pocas horas las entradas para sus cinco shows en el Movistar Arena, el artista puertorriqueño sumó una nueva y multitudinaria fecha: se presentará el 13 de marzo de 2026 en el Estadio Vélez Sarsfield.

El show producido por Fenix Entertainment y CMN, forma parte de la gira mundial "Bailemos Otra Vez Tour 2026", que marca su regreso al país después de más de cinco años.

Las entradas se venderán exclusivamente a través del sitio entradauno.com.

Las fechas de venta para el show en el Estadio Vélez son:

Preventa Exclusiva (Galicia Visa): Martes 18 de noviembre a las 12:00 hs.

Venta General: Jueves 20 de noviembre a las 12:00 hs.

El artista también se presentará el 11 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba. La gira incluirá clásicos como "Torero" y "Dejaría Todo", junto a nuevos éxitos como "Bailando bachata".