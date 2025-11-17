Donald Trump priorizará visas para quienes tengan entradas del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este lunes que los viajeros extranjeros que posean entradas para la Copa del Mundo 2026 tendrán prioridad en las citas para la obtención de visas.

El anuncio se realizó en el Despacho Oval, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y forma parte de una estrategia del gobierno norteamericano para agilizar el ingreso de fanáticos en la antesala del evento deportivo más grande del planeta, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Trump invitó a los visitantes a iniciar cuanto antes el trámite y remarcó que el nuevo sistema de priorización facilitará el acceso a turnos, aunque sin garantizar el ingreso automático al país. En la misma línea se expresó el secretario de Estado, Marco Rubio quien reforzó el mensaje de urgencia y aclaró que “la entrada del partido no significa tener una visa”.

“Su boleto no es una visa. No garantiza la admisión a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria”, informó el secretario de Estado.tVi3ug

Rubio también informó que el Departamento de Estado ya desplegó a más de 400 funcionarios consulares adicionales en embajadas de distintos países, duplicando el personal en algunas sedes para acelerar el procesamiento de solicitudes.

Esta medida se complementa con planes presentados meses atrás para reforzar la capacidad consular en vista de la doble agenda que tendrá Estados Unidos: la organización del Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos 2028.