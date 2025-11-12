Central Norte apeló al orden institucional y "la casa está en orden"

Durante la asamblea que celebró ayer el club Central Norte se aprobaron los ejercicios de cuatro períodos: 07/2020 al 06/2021, 07/2021 al 06/2022, 07/2022 a 06/2023 y 07/2023 a 06/2024.

Los balances fueron uno de los puntos que figuró en el del orden del día para que los miembros de la comisión directiva cuerva, junto a los socios presentes, dieran tratamiento durante la reunión.

La asamblea sesionó luego del intervalo de una hora, al reiniciar el cónclave a las 19.18, se procedió a la aprobación de cuatro balances. Al finalizar, el presidente de Central Norte, Leandro Etchezar, con respecto a la asamblea que se llevó adelante para recuperar el orden institucional, en el programa Equipo 10, manifestó que "todos los que pasaron nos pidieron lo mismos. Que regularicemos el tema. Que los balances se aprueben de a uno. Que el órgano de fiscalización participe de la vida del club y es lo que pasó con estos balances".

Luego el directivo sostuvo que "el resultado fue una asamblea nunca vista en Central Norte. En donde se aprobó por amplia mayoría todos los balances y creo que es el camino. Podemos disentir en forma, en decisiones y todo los demás, pero la claridad y la buena fe tiene que estar por encima de todas las cosas. Central está por sobre todos nosotros".

La reunión en el club se realizó en un clima de armonía y Etchezar, resaltó que: "Anteriormente se vivieron situaciones muy violentas y que dañan la imagen del club, nada más. Me alegra muchísimo, más allá de que se haya aprobados los balances y que estemos ordenados, la gente se tiene que acostumbrar a que somos un club normal, con mucha pasión y con muchas ganas de trabajar".

A su vez, recordó: "Lo que pasa es que hay un montón de exenciones. Los beneficios impositivo que tienen las asociaciones civiles como nuestro club que si no tenes los papeles en regla no lo podes gestionar ".