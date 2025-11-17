PUBLICIDAD

violencia barrial
reforma laboral de Milei
Especial
violencia de género
Donald Trump
Salteños en el ARA San Juan
Aeropuerto Martín Miguel de Gûemes
día del prematuro
Central Norte
Central Norte

Pintadas amenazantes contra el presidente y la CD de Central Norte en la sede del club

La dividida hinchada de Central Norte volvió a mostrar señales de una interna que no da tregua. Tras el enfrentamiento del domingo que dejó a un hincha herido de una puñalada, este lunes aparecieron amenazas pintadas en la sede del club de Avenida Entre Ríos, que fueron rápidamente tapadas.  
Lunes, 17 de noviembre de 2025 09:16
Así amanecieron las paredes de la sede social de Cenral Norte, con amenazas hacia el presidente del club y su Comisión Directiva.
La interna de la hinchada de Central Norte, fracturada desde hace muchos años en distintas facciones que se disputan el poder de la tribuna, sumó este lunes un episodio más de tensión. En horas de la mañana, socios y transeúntes advirtieron la presencia de pintadas intimidatorias en las paredes de la sede social ubicada en Avenida Entre Ríos, donde se leyeron mensajes directos contra el presidente y la Comisión Directiva.

Entre las frases escritas con aerosol negro destacó una de las advertencias más duras: “(Leandro) Etchezar y CD con la hinchada no se jode hay balas para todos”. La amenaza, explícita y apuntada a la Comisión Directiva, generó inmediata preocupación en el club y reavivó el debate sobre el nivel de violencia que atraviesa al mundo cuervo.

El hecho ocurre apenas un día después de la pelea registrada en pleno macrocentro salteño, donde dos grupos de la barra -parte de esta interna de larga data- se enfrentaron a golpes. En esa ocasión, un hincha terminó herido de una arma blanca, tras recibir una puñalada durante la reyerta. El afectado fue trasladado a un centro asistencial donde se recupera.

Si bien los enfrentamientos entre las facciones no son nuevos, el salto hacia amenazas armadas dirigidas directamente a la dirigencia representa un nivel de gravedad mayor. En el club se analiza el contexto, mientras la Policía trabaja para determinar quiénes realizaron las pintadas y si están vinculadas con los violentos sucesos del domingo. Las pintadas fueron fotografiadas y denunciadas, y fueron removidas rápidamente, aunque el trasfondo del conflicto permanece intacto.

La interna, que lleva años fragmentando a la hinchada cuerva, vuelve así a tomar protagonismo en las puertas mismas del club, poniendo en alerta a socios, autoridades y a toda la comunidad futbolera salteña.

Para el próximo 30 de noviembre está previsto amistoso superclásico entre Central Norte y Juventud Antoniana, pero en este contexto es muy difícil que se pueda llevar adelante teniendo en cuenta el nivel de agresividad que desataron los "cuervos" en las últimas horas.

La escalada deja al descubierto un viejo problema: una interna enquistada, con múltiples actores y una tensión permanente que esta vez golpeó directamente las puertas mismas de Central Norte.

Central Norte

Central Norte

