Dos mujeres y seis hombres, en una salvaje agresión

La fiscal penal 6 interina, Mercedes de la Cuesta, imputó provisionalmente a dos mujeres y a seis hombres mayores de edad, por la presunta comisión del delito de lesiones graves en calidad de coautores, en perjuicio de un hombre de 27 años.

Una de las mujeres, de 43 años, fue imputada provisionalmente como autora del delito de lesiones leves y por el delito de encubrimiento, fueron imputados como coauotres, ésta mujer y cinco de los hombres.

La noche del 12 de septiembre pasado, en barrio Libertad de la ciudad de Salta, uno de los damnificados había salido, junto a su sobrino, a comprar cigarrillos. Al regresar, estando a una cuadra de su domicilio, alcanzó a ver que un grupo de hombres se había trenzado en pelea.

Cuando pasó cerca de donde estos sujetos se encontraban, repentinamente, uno de los acusados se le acercó y con un elemento contundente lo habría golpeado en el rostro, en la zona de la mandíbula. Esto provocó que cayera pesadamente al suelo.

Luego, se acercó una mujer, quien habría comenzado a asestarle pisadas en el rostro al damnificado. Cinco de los otros acusados se acercaron también y le habrían propinado golpes hasta que el hombre perdió el conocimiento.

En el momento que la hermana del damnificado quiso intervenir para evitar que siguieran golpeándolo, habría recibido un golpe de puño del lado izquierdo, de parte de la mujer de 43 años.

A raíz de la gravedad de las lesiones recibidas, el hermano de la denunciante, fue trasladado al Hospital Papa Francisco y luego derivado al Hospital San Bernardo.

El certificado médico expedido por el profesional que asistió al damnificado, da cuenta de este presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, herida cortante en parte inferior del mentón, hematoma en ángulo externo de ojo derecho y fractura del maxilar inferior, con pérdida de piezas dentarias.

Tras las tareas investigativas desplegadas por personal del Grupo Investigativo del Sector, la fiscal De la Cuesta solicitó orden de allanamiento para cinco domicilios vinculados a los sospechosos, en barrio Libertad y en barrio Solidaridad.

En un primer domicilio de barrio Libertad, se detuvo a tres de los acusados, dos hombres de 23 y 25 años y una mujer de 23, y se secuestraron un machete; un arma hechiza, tipo machete y una barra de hierro, de 50 cms.

En otra vivienda del mismo barrio, se logró la detención de la mujer de 43 años y se secuestraron tres machetes, dos cuchillos tipo puñal y una barra de hierro.

En un tercer domicilio, se detuvo a un hombre de 22 años y se secuestró un arma tumbera, de hierro; un cuchillo, de 20 cms.; una llave saca bugía, tipo T, entre otros elementos de interés para la causa.

Los procedimientos

Durante los allanamientos realizados en dos viviendas de barrio Solidaridad, se detuvo a un sospechoso de 28 años y se secuestraron cuchillos de metal, un caño hueco de 1 metro de largo y una varilla de metal, envoltorios de plástico, con sustancia blanquecina y uno con sustancia verde disecada, entre otros elementos.

Durante las audiencias de imputación, dos acusados se abstuvieron de declarar, en tanto que los otros seis dieron su versión de los hechos. La fiscal De la Cuesta, por su parte, solicitó el mantenimiento de detención ante el Juzgado de Garantías en turno, para todos los acusados.

.