En Villa Las Rosas piden la devolución del complejo

"El año pasado habilitaron la pileta de Villa Las Rosas. Ahora sabemos que existe una deuda de agua y luz. Además los chicos del barrio no pueden ingresar sin cargo al predio", cuestionó Patricia Del Prado, socia del Centro Vecinal de Villa Las Rosas.

Ella junto a un grupo de vecinos lleva adelante un reclamo para que se rescinda el contrato de comodato, que las autoridades del Centro Vecinal firmaron en 2016 con la Municipalidad de Salta.

Del Prado contó que a mediados de junio se realizó una reunión con las nuevas autoridades del Centro Vecinal de Villa Las Rosas y se dio a conocer que ni la presidenta ni los miembros de la comisión lograron concretar una reunión con el intendente, Gustavo Sáenz.

El 21 de diciembre de 2015, Norma Figueroa, expresidenta del Centro Vecinal, selló un comodato con las autoridades municipales. La entonces presidenta no llamó a asamblea, según reclama la normativa que regula los centros vecinales. Así Figueroa y algunos de los miembros de la comisión directiva avanzaron, según denuncian, sin el consentimiento de los otros socios.

Del Prado advierte que el municipio se comprometía a realizar obras de mantenimiento y mejora en el predio del complejo. Sin embargo, el predio cuenta con una deuda por el suministro de agua que asciende a 291 mil pesos y que data desde 2015.

Planteo

Los vecinos se reunieron con el presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse, quien les confirmó la existencia de la deuda.

Los vecinos temen que se hagan acciones legales, tomando como medio de pago el remate del predio.

No obstante, les confirmaron que desde hace algunos meses, la titularidad, tanto del servicio de agua como de energía eléctrica, corresponde al municipio salteño y no al Centro Vecinal de Villa Las Rosas.

A esta deuda se suman los gastos de energía eléctrica, de 7.400 pesos. Hoy el predio ya no cuenta con medidor.

Acompañando a Del Prado también estuvieron Marcela Zacarías, Dora Hoyos y Estela Vera.

"Pase libre"

Este grupo de vecinas y socias del Centro Vecinal cuestionan que no pueden ingresar al predio para usar los quinchos y los espacios verdes.

"Antes de esto los vecinos podían ir a hacer un asado y pasar el día, ahora no se puede porque está todo con candado", lamentó Estela Vera.

"Este centro vecinal se fundó hace 50 años y el predio del complejo se levantó con el trabajo del Pesebre Viviente", relató a este medio Marcela Zacarías.

Este grupo de vecinas expresó que hace un año solicitaron una reunión con el intendente, pedido que no tuvo respuestas, por lo que analizan llevar este problema por vía legal.

Por otro lado, las vecinas afirmaron que si bien están buscando resolver esto de una manera pacífica y a través del diálogo, pero quieren respuestas en el corto plazo.

Abiertos al diálogo

El subsecretario municipal de Deportes, Emanuel Sierra respondió que el acuerdo de comodato que se firmó con el Centro Vecinal de Villa Las Rosas por el complejo es por diez años.

Por otro lado recordó que se cumplieron con las actividades previstas durante el periodo estival.

"Antes de la temporada de verano se realizaron mejoras para poder abrir las puertas del predio que estuvo abandonado por varios años y se llegó a un acuerdo con Aguas del Norte", aseguró Sierra.

Por otra parte, el funcionario municipal dijo que desconoce quiénes actuaron en la redacción del acuerdo del comodato pero expresó su apertura al diálogo con los vecinos de Villa Las Rosas.

"Entiendo que hay diferencias entre los vecinos pero igualmente pueden solicitar una reunión para que analicemos este caso que es único", expuso Sierra.

En enero y febrero, cientos de personas asistieron a la pileta que cuenta el predio en esa barriada.

Marcan más irregularidades

Los vecinos reclaman que no hay actividades recreativas en esta parte del año en el predio de Villa Las Rosas.

Sierra sostuvo que no se cuenta con el personal. “Tenemos casos como el complejo Nicolás Vitale donde ya se cuenta con un plantel de personas que trabajan en distintas disciplinas deportivas, pero no descartamos aplicar un esquema similar”, agregó el funcionario que espera poder interiozarse más del reclamo.

Las frentistas que llevan adelante este planteo afirmaron que entre las acciones a seguir está el presentar una denuncia contra la expresidenta del Centro Vecinal.

Del Prado alertó que Figueroa permitió el ingreso de una familia a las oficinas del predio del complejo, que durante las fines de semana realizan fiestas clandestinas.

Entre los puntos críticos que le marcan a Figueroa, resaltan la falta de documentación para justificar el destino de los fondos que recibieron tanto del Concejo Deliberante como del municipio. La denuncia se incluirá también a la nueva presidenta del Centro Vecinal, Anabela Arce, quien, según sostienen, a fines de 2017 recibió más de 150 mil pesos para realización de Ciudad Navidad.

“No tienen los recibos para ver qué hicieron con ese dinero”, expresó Del Prado.