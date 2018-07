Dirigentes de la AFA fueron a recibir y apoyar a Tapia 

Cerca de 50 dirigentes de Primera División y del Ascenso fueron a recibir hoy al aeropuerto de Ezeiza al presidente de la AFA, Claudio Tapia, para brindarle un respaldo a su gestión y mostrar un mensaje de seguridad ante “actitudes golpistas”.

Según supo NA de varios directivos que estuvieron allí presentes, la iniciativa surgió este martes de algunos directivos cercanos a Chiqui y se fueron sumando varios, incluso algunos que vinieron desde el Interior.

“La idea fue brindar un apoyo a la gestión más allá de los resultados negativos futbolísticos, que no deben opacar lo que se está haciendo a nivel gestión”, dijo uno de los principales directivos de Viamonte 1366.

La fuente consideró que “los resultados no ayudaron” y deslizó que “la dirigencia puso todo de su parte para tener éxito, pero Tapia no patea los penales”.

¿Qué mensaje se buscó dar? “Es un respaldo dirigencial hacia aquellos que intentan tener actitudes golpistas, ya sea de adentro de AFA o de afuera”, apuntó el directivo.

Aun sin nombrarlo, en la casa madre del fútbol argentino sostienen que el Gobierno quedó molesto con la decisión de no jugar el partido amistoso frente a Israel.

Según supo NA, el propio presidente de La Nación, Mauricio Macri, le había remarcado a Tapia y a Jorge Sampaoli con muchos meses de anticipación que era importante disputar el partido previsto para el 9 de junio en Jerusalén.

Incluso, el propio gobierno de Israel había invitado al jefe de Estado argentino, quien en primera instancia iba a concurrir, aunque luego terminó bajándose por cuestiones de agenda.

Días antes del amistoso, la AFA decidió cancelarlo debido a la tensión reinante entre el país organizador y Palestina, además de diversas actitudes amenazantes hacia Lionel Messi, quien hizo saber que no veía con buenos ojos jugar ese encuentro.

Por último, esta muestra de apoyo a Tapia, que sorprendió al propio presidente, fue tomada también como una manera de ahuyentar un posible frente interno de algunos directivos, que pensaban pedirle explicaciones por el mal Mundial de la Selección argentina.