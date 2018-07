Clase de Historia

­Cuanto se perdió el Cuchi Leguizamón por haberse muerto antes de tiempo!

Y bueno, ­¿quién lo mandó a morirse...?!

Me lo imagino al Cuchi sentado en El Farito, -también ido antes de tiempo- saboreando unas empanadas junto al Teuco, a Pedro, a Perecito o Santiago, y entre vino y vinito comentar en voz alta la idea de sacar a Gemes del Panteón.

Ocurrencia rara. En el Panteón Gemes no está solo; y no está ahí para quedar bien con la Iglesia, sino por una decisión de los salteños, que preferirían ver a sus diputados aplicarse a las tareas que les corresponden, que no consisten en andar trasladando restos sino de mejorar un poco la vida de los que están vivos.

Centenares de salteños lo tuvimos a don Gustavo como profesor de Historia en el Nacional. Y podemos hablar con autoridad.

Quizá el Cuchi hubiera dicho: "Que badulaque, querer sacar a Gemes del lugar donde la gente lo conoció. Mejor va ser que este diputado le sacase una muela al tigre... pobre chango. Debe tener de asesor a Coto Zapallo...".

O quizá Leguizamón habría sido más duro largándose a recitar en voz bien alta, y bajo la Recova, la cuarteta de Nicolás López Isasmendi:

"Salta, poético vergel,

por su clima tropical,

ha sido siempre especial

en dar opas a granel".

O también habría dicho entre carcajada y carcajada aquel viejo refrán: "No hay peor cosa que un opa con iniciativa...".

Pobre Cuchi, allá arriba o abajo, debe estar arrepentido de haberse ido a deshora y no poder estar entre amigos riéndose a las carcajadas por algunas iniciativas parlamentarias, de ahora.

"Chango, eso no tiene pie ni cabeza. ­­­Tenés cero en Historia!!!".