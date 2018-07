Un profe quiere "prenderles fuego a todas" las de pañuelo verde

La historia de la mujer en el país y, en particular, en Salta, parece tener por estos días el pulso acalorado y sombrío de una nueva inquisición. No hubo época más sórdida para el género femenino que la de la Inquisición, establecida en el siglo XI y abolida recién en el siglo XIX. Fue el papa Lucio III en el sínodo de Verona, Italia, en 1183 quien la instituyó. Desde entonces se excomulgó y castigó a quienes contravenían las leyes establecidas por el Estado y la Iglesia, muchas de las cuales estaban destinadas a moralizar en grado extremo la conducta de la mujer. En ninguna otra época los poderes de dominación hicieron tanto esfuerzo por demostrar la naturaleza pecadora de la mujer. Si alguna bebía de las fuentes del saber o curaba las enfermedades de sus vecinos, la Iglesia la consideraba su rival y se apresuraba a despertar la desconfianza en su contra. La acusaba de practicar el "arte de la brujería" y se decía que su trabajo era "obra del mal". Mientras mayor era su capacidad, crecía el riesgo de que la declararan "hechicera". La bruja representaba a la mujer que había roto las normas. Por estos días, y frente a una nueva cruzada de las mujeres por su derecho a decidir, por la no penalización de su libre albedrío, son muchos los inquisidores que encienden la hoguera mientras un hilo de baba se les escapa por la boca. De nuevo son las brujas que merecen la muerte. Así lo expresó en su Facebook de la forma más grosera y temeraria un profesor de Biología de colegios secundarios de la ciudad de Orán. Felix Pizarro, quien operaba en la red social con el seudónimo de "Tino Abuawad" y se autoproclamaba "defensor de la vida", posteó la imagen de una joven con pañuelo verde arrodillada, a quien alguien con guante y un rosario apunta con un revolver en la cabeza. Ahí escribió: "Creo que la pondré de foto de perfil jajaaja", expresión celebrada por otros varones tristemente condescendientes con el odio hacia las mujeres que apoyan la ley del aborto legal, seguro y gratuito.

Frente a tamaña amenaza, el Colectivo de Mujeres de Orán reunió todas las pruebas y realizó la denuncia ante el Ministerio de Educación de la Provincia y ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

Al ser consultada la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo, expresó: "Recibimos la denuncia, tenemos el expediente con los informes de las escuelas donde trabaja este docente y estamos esperando el dictamen de los abogados. El equipo jurídico del ministerio está analizando la normativa para proceder. Además hay una denuncia en el juzgado de Orán, ya estamos en contacto con ellos también. Repudiamos todos los actos de violencia y vamos a trabajar a fondo en el tema".

Alejandra Niño, miembro del Colectivo Mujeres Orán, explicó: "Lo que hizo el colega fue, primero, cambiarse el seudónimo pasando de "Tino Abuawad' a "Tino Pizarro'. Luego apareció como "Felix Pizarro'. Más tarde eliminó todas sus publicaciones a partir del 2016, o las ocultó, para finalmente dar de baja su cuenta de Facebook". Ahora esperan que este docente y cualquier otra persona siga incitando tan impunemente a la violencia.

"Debemos señalar que Félix Pizarro es profesor de Biología en los colegios N´ 5.040 y 5.091 de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, y fue quien reiteradas veces realizó intervenciones machistas a través de la red social Facebook bajo el seudónimo "Tino Abuawad" donde redactaba publicaciones violentas, misóginas, homofóbicas y discriminatorias, que dan cuenta de una agresividad y odio hacia las mujeres y el colectivo LGBTIQ", detallaron desde el Colectivo Mujeres.

Manifestaron además su preocupación porque "esta persona comparte espacios con jóvenes dentro de las aulas y se encuentra en una posición de poder respecto de ellos. De ahí nace nuestro real interés por analizar críticamente el sistema que Félix Pizarro decide tomar para impartir educación a los jóvenes, ya que el posicionamiento ideológico con el que se sostiene en las redes es totalmente violento".

La solicitud del Colectivo de Mujeres tiene tres puntos:

1- Investigación al denunciado por sus dichos.

2- Disculpas públicas y compromiso de no repetición.

3- Capacitaciones obligatorias sobre derechos humanos, género y diversidad.

Expresiones temerarias con la mujer

El Colectivo de Mujeres considera “peligroso que un profesor de adolescentes justifique y hasta incentive al femicidio”, por eso citan de manera textual algunas de sus publicaciones:

- “Hay que prenderles fuego a todas, encima con lo borrachas que son arderán varios días”.

- “Pido perdón x los alumnos que salieron del secundario, pido perdón porque se creen mejores que nosotros, se creen Dios es más se creen mejores que yo qlp algo hice mal NO al aborto hdp mueran uds.. toda madre da la vida x su hijo”

- “Puta las pendejas chotas estas son una luz para tirar argumentos a favor del aborto dsps en el colegio son retrasadas, ni a 6 llegan”

- “Cumpa x lo gral son o putos o tortas o mujeres feas resentidas”

- “Enserio hno gordaas impresentables que no cojen nunca, putos que se creen mujeres y señoras viejas q no supieron culiar cuando podían”.