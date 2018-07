Urtubey se mostró con Obama en España y reclamó una "urgente renovación dirigencial"

El gobernador Juan Manuel Urtubey se mostró en una cumbre en España con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y destacó la necesidad de que se dé "una urgente renovación dirigencial".

En el marco de la Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular, que se desarrolló en Madrid, el referente del PJ se mostró en consonancia con el exlíder de la Casa Blanca: "Comparto la idea de una urgente renovación dirigencial y de la utilización de la tecnología para lograr mayor desarrollo y calidad de vida".

Coincido con @BarackObama acerca del rol de la oposición: obstruir es hacerle pagar un precio demasiado alto a la democracia. Podemos estar en desacuerdo con algunas cosas pero la democracia no funciona cuando no hay confianza. pic.twitter.com/C1FknjqW3z — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 7 de julio de 2018



En ese sentido, el mandatario provincial llamó a "poner el foco de la gestión en la persona y no en los organismos del Estado".

También se expresó sobre el rol de la oposición y afirmó que "obstruir por obstruir es hacerle pagar un precio demasiado alto a la democracia, que no puede funcionar si no hay confianza".

Ayer, Urtubey participó en el panel sobre "El papel de las asociaciones, gobiernos y fundaciones".