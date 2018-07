Castilla, inmortalizado en la Biblioteca Nacional

A pocos días del aniversario de su partida física, el 19 de julio de 1980, Manuel J. Castilla continúa sembrando versos que lo perpetúan en la memoria popular con indiscutida potencia. Hace pocos días, en el año del centenario de su nacimiento, se emplazó un monolito para celebrarlo en la Biblioteca Nacional. Manuel dialoga allí con Julio Cortázar, ya que la placa se ubica a metros del creador de Rayuela. Para su cumpleaños número cien, miles de transeúntes podrán visitar el sitio donde conviven ambos autores.

Lo cierto es que la distinción destaca a Castilla como “voz genuina del Noroeste argentino” y se inauguró en un acto de importante convocatoria en un merecido gesto hacia uno de los poetas más relevantes de nuestra provincia.

Allí, el secretario de cultura, Sergio Bravo destacó: “Es un día muy especial para nosotros los salteños y creo que también para la cultura nacional porque, gracias a la gentileza del doctor Alberto Manguel, de Elsa Barber, de la gente de la Biblioteca Nacional y al apoyo permanente del Ministro Juan Manuel Lavallén, hemos logrado que Manuel J. Castilla tenga, en el año en que se celebra su natalicio, un espacio aquí junto a los grandes de nuestra literatura nacional. Es importante destacar que además de su obra, ha dejado a sus dos hijos – Guaira y Teuco- que son grandes artistas y que nos ennoblecen al estar junto a nosotros en este recordatorio. La voz de Manuel J. Castilla es fundamental para los norteños y ha trascendido nuestras fronteras”.

“Castilla es un poeta universal”

Por su parte, Alberto Manguel, director saliente de la Biblioteca Nacional, puntualizó: “Manuel J. Castilla es uno de los grandes poetas del siglo XX. La biblioteca es una biblioteca nacional, no es porteña ni hecha para los porteños, sino para toda la nación argentina. También es internacional, porque como Borges quería, no necesitamos ser argentinos limitándonos al color local, sino también podemos elegir la biblioteca universal. Creo que la poesía de Manuel J. Castilla demuestra eso. Obviamente, y para quienes conocen Salta, tiene sus raíces en el paisaje, el vocabulario y la gente de allí. Pero para los lectores de poesía, en la Argentina y en todo el resto de las lenguas hispanas, Castilla es un poeta universal. Habla de todas las cosas de las que habla un poeta: del mundo, de la vida, del amor, de la muerte, de la identidad y de la relación del ser humano con el paisaje”.

Elsa Barber, quien pronto asumirá el mando de la Biblioteca leyó un fragmento de “El gozante” e indicó “Es para nosotros un placer tenerlos aquí y que se haya podido realizar este homenaje –muy importante para nosotros- ya que nos permite la llegada a las diferentes provincias de nuestro país, en este caso de Salta”.

Una sala colmada para celebrar al poeta

El homenaje al gran poeta salteño continuó en la sala Jorge Luis Borges, la más grande del edificio. Con su capacidad prácticamente colmada, el acto fue una verdadera celebración. Así lo destacó María Carante, coordinadora de la gestión de instalación de la placa en homenaje al poeta, ante El Tribuno: “La convocatoria superó ampliamente nuestras expectativas, con casi doscientas personas, entre ellos José Luis Moure, presidente de la Academia Argentina de Letras, otros académicos de la institución, críticos, estudiosos de la obra de Castilla y poetas”, reveló.

Carante, además pronunció las palabras inaugurales del encuentro, donde aportó datos biográficos del creador y explicó “El Gobierno de la Provincia de Salta, a través de su Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, les da la bienvenida a este encuentro de Homenaje al gran poeta Manuel José Castilla, en el año del centenario de su nacimiento. Y manifiesta su reconocimiento a la Biblioteca Nacional, a su director, el doctor Alberto Manguel, y a todo el personal, por sostener y afianzar el carácter democrático y federal que hace de este espacio, un ámbito representativo y simbólico de nuestra nacionalidad”, subrayó.

En seguida, y en representación de la academia Argentina de Letras, Santiago Sylvester expresó : “Estoy alegre y contento por este homenaje tan merecido y que haya estado acompañado por la edición de sus obras completas. En esta circunstancia tengo una sorpresa curiosa y es el hecho de darme cuenta de que un amigo se ha convertido en un clásico. Castilla ha sido amigo mío y se ha convertido en un clásico, y eso no está previsto. Los clásicos son gente que ha vivido hace muchísimo tiempo y que hablan de cosas que uno no conoce. Con Manuel sucede absolutamente lo contrario. Cuando lo conocí, ya tenía una obra consolidada y había publicado libros fundamentales, como La Tierra de uno y Norte adentro. Títulos que, desde el nombre, ya están indicando un destino y una voluntad de tomar como materia literaria a la tierra. Allí pone su obra. La poesía se hace con más cosas que una geografía. Manuel le ha puesto además memoria, historia, leyenda, ha tomado en cuenta la cultura popular de la zona, ese cancionero anónimo y de transmisión oral que era tan importante en toda la región. Manuel lo vuelca en su poesía, con un lenguaje que en Salta tiene cruces muy específicos con quichuímos, con palabras de etnias originarias de la América precolombina, todo eso lo usa con gran conocimiento y con muchísima sabiduría para que esos cruces no se transformen en una decoración. Él está diciendo cómo se construye el mundo poético hoy”.

Por supuesto, la palabra poética estuvo presente en la voz del poeta Julio Salgado, quien recitó algunas de las obras de Castilla interactuando con Graciela Maturo, especialista y conocedora profunda de poeta centenario. Con una atractiva ponencia, la doctora cerró el acto, donde recalcó: “Este es un homenaje merecidísimo. La cultura argentina está de fiesta no sólo a través de la provincia y la nación, en esta biblioteca, sino también en homenaje del pensamiento y la cultura, respaldado por el consenso de la comunidad poética, que venera al poeta como uno de sus grandes maestros. La cultura argentina está de fiesta ante este reconocimiento a un poeta eminente, que proviene del norte argentino, pero que representa a la nación entera y también a la Patria Grande americana. Hace uno del habla norteña en una de sus formas más puras y expresivas, al mismo tiempo que arraiga en el cancionero de Salta, al que dio aportes muy valiosos, que es también el cancionero hispanoamericano, porque tiene la misma raíz”